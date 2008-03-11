اینترنت با سرعت یک گیگابیت برثانیه در اختیار کاربران ایتالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تله کام ایتالیا بر اساس در طرح صنعتی جدید خود که بین سالهای 2008 تا 2010 اجرا می شود اعلام کرد که ظرف دو سال آینده نه تنها به 100 درصد کاربران این کشور اتصال عادی Adsl را عرضه می کند، بلکه سرویس جدید اتصال پرسرعت Vdsl با سرعت یک گیگابیت برثانیه را هم به کاربران خانگی شبکه ارائه خواهد کرد.

در حقیقت تله کام ایتالیا از سال گذشته با هدف توسعه پهنای باند و امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت، پروژه کابل کشی فیبر نوری را به خانه ها و ادارات این کشور آغاز کرد. با فناوری "فیبر به خانه" (fiber to the home) سرعت اینترنت می تواند در این کشور تا سال 2010 از 100 مگابیت برثانیه به یک گیگابین برثانیه برسد.

به طوری که در سال 2010 تعداد کاربران برخوردار از فناوری "فیبر به خانه" (ftth) این تله کام به بیش از 200 هزار نفر می رسد. در حال حاضر تنها کاربران اپراتور "فست وب" که تعداد آنها در حدود 250 هزار نفر است از خدمات این فناوری استفاده می کنند.

در اجرای این پروژه تا دو سال آینده تله کام ایتالیا در حدود 100 میلیون یورو سرمایه گذاری خواهد کرد.

بر اساس اهداف این طرح، فناوری "فیبر در خانه" سرعت بارگذاری را بین 50 تا 100 مگابیت برثانیه و سرعت ارسال فایل را بین 25 تا 40 مگابیت برثانیه خواهد رساند که این سرعتها روی هم اتصال پرسرعت Vdsl2 را تشکیل می دهند.

براساس گزارش "لا رپوبلیکا" تله کام ایتالیا پیش بینی کرده است که در سال 2010 اتصال Vdsl2 بتواند بیش از 10 درصد از جمعیت این کشور را پوشش دهد و Adsl برپایه سرعت اتصال 7 مگابیت برثانیه در اختیار 5/95 درصد از کاربران ایتالیایی قرار گیرد.

همچنین اتصال Adsl+2 نیز با حداکثر سرعت 20 مگابیت برثانیه به 85 درصد از جمعیت این کشور عرضه می شود. این درحالی است که بیشترین محدودیت پوشش متعلق به Adsl+2 روی شبکه کاملا "IP" (اینترنت پروتکل) است که تنها 80 درصد از مردم ایتالیا می توانند به آن درسترسی داشته باشند.

با اجرای این پروژه، تله کام ایتالیا در مرکزیت نوآوریهای این کشور در عرصه پهنای باند قرار خواهد گرفت.

در حقیقت سال گذشته با عرضه Vdsl ایتالیا به کاربران خود، اروپا توانست یک گام رو به جلو در توسعه اینترنت پر سرعت بردارد. آلمان یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که از دو سال قبل اتصال Vdsl را به شهروندان خود ارائه می کند و هم اکنون فرانسه نیز فناوری "فیبر به خانه" را در اختیار 500 هزار کاربر این کشور قرار داده است.

گزارش این تله کام نشان می دهد که در سال 2007 در حدود 8/28 درصد از شهروندان ایتالیایی یعنی یک نفر روی پنج نفر تحت پوشش Adsl بودند.