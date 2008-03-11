به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «سه دختر گلفروش» نوشته مجید قیصری و حاصل همکاری مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و سوره مهر، مجموعهای از داستانهای کوتاهی است که با نثری توصیفگر قصههایی را با این عناوین برای مخاطب روایت میکند: بار، بوم غلتون، صلح، دیدگاه، نفر سوم از سمت چپ، ماندگاری، آداب سفر، عطر عربی فردوس، گیرنده شناخته نشد، نیستان، پدر ساکت ما، ماهی آزاد، کرک جوانی، لکلکها، یک اسم عربی، بنویس تا دیر نشده، نقش نعش، برف، مواظب باش، سیب کال، چاپ فوری، یونس بر لب آب، جنگل بلوط، چیزی که بوده و دیگر نیست، سه دخترگل فروش، جنگ بس است و جنگی بود جنگی نبود.
این کتاب که در شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 2700 تومان به چاپ سوم رسیده، نزدیک به دو ماه پیش برای دومین بار منتشر شده بود.
گزیده اشعار یوسفعلی میرشکاک با عنوان «زخم بیبهبود» هم به چاپ سوم رسید. این اثر که به اهتمام سید عبدالجواد موسوی تهیه و تدوین شده، شامل مقدمهای است در باب اشعار میرشکاک به قلم موسوی و نیز گفتگویی با شاعر درباره سیر زندگی ادبیاش از آغاز تا امروز.
«زخم بیبهبود» منتخبی است از این مجموعه شعرها: از چشم اژدها، ماه و کتان، از زبان یک یاغی و نشانهای آن بینشان. در بخش پایانی کتاب هم چند شعر منتشر نشده میرشکاک گنجانده شده است.
این کتاب در شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 2200 تومان در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
همچنین دومین چاپ داستان «پاییز در قطار» به قلم کاظم مزینانی به پیشخوان آمد. پاییز در قطار از زاویه دید دانای کل، حکایت نوجوانی 15 ساله را روایت میکند که دل از خانه روستایی خود و همه تعلقاتش کنده و به جبهه رفته است.
این کتاب با قیمت 700 تومان و شمارگان 2200 نسخه آمده است.
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