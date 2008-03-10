18 نفر برای کسب هر صندلی مجلس در خراسان رضوی با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر امروز در نشستی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بسیار بالای انتخابات در تمامی جریان های سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی، افزود: تمامی اقشار مردم، گروه ها، نمایندگان و مسئولان باید به انتخابات به عنوان امری ملی و بین المللی نگاه کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به منشور اخلاقی انتخابات و توصیه های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، شرکت در انتخابات و قانونمند برگزار کردن آن بر تمامی مردم به خصوص مجریان و دست اندرکاران انتخابات واجب است.

وی با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخاباتی وظیفه دارند در تمامی مراحل رقابت خود با سایرین در چارچوب قانون عمل کنند، تصریح کرد: نامزدها باید از تبلیغات پر هزینه، دادن شعارهای غیرعملی، تخریب دیگر نامزدها، اسراف و تضییع حقوق مردم و دیگران در رقابت انتخاباتی خود پرهیز کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی متعدد مسئولان انتخابات با دست اندرکاران، بازرسان و ناظران از اردیبهشت ماه امسال تاکنون، افزود: به دلیل اینکه استان خراسان رضوی همواره دارای تعداد زیادی نامزد نمایندگی مجلس بوده است در این دوره نیز با پیش بینی حضور گسترده، نامزدها برای برپایی اتخاباتی سالم و شاداب در سراسر استان چند ماه قبل از انتخابات تدابیر لازم این مهم اتخاذ شده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با بیان اینکه در کل استان 313 داوطلب برای کسب 18 صندلی نمایندگی هشتمین دوره مجلس به رقابت می پردازند، اظهار داشت: با توجه به این آمار، برای هر صندلی مجلس استان 18 نفر داوطلب داریم که این موضوع نشان دهنده حضور گسترده اقشار و نوید دهنده برپایی انتخاباتی عظیم و شکوهمند در استان است.

وی با مفید خواندن قوانین جدید در تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این دوره چاپ پوستر و دیوار نویسی و برپایی کارناوالهای پر هزینه و بزرگ ممنوع شده است، مردم بیشتر به خواندن زندگینامه نمایندگان و شنیدن برنامه های آنان روی آورده اند که از هر جهت در انتخاب اصلح مفید است.