مسابقات فوتبال جام AFC از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردا و در آغاز مرحله گروهی پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با 10 بازی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
سه شنبه - 21/12/86
گروه A
* دمپو هند - النصر لبنان
* المحرق بحرین - الصور عمان
گروه B
* الاهلی صنعا یمن - الوحدات اردن
* الصفا لبنان - ایست بنگال هند
گروه C
* شباب الاردن اردن - شعب حضرموت یمن
* النهضه عمان - النجمه بحرین
گروه D
* چین جنوبی هنگ کنگ - هوم یونایتد سنگاپور
* کداه مالزی - اس سی ویکتوری مالدیو
گروه E
* نیورادیانت مالدیو - پراک مالزی
* آرمد فورس سنگاپور - کیتچه هنگ کنگ
- در چهار دوره گذشته مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم الفیصلی اردن با دوبار قهرمانی، پرافتخارترین تیم است. پس از این تیم اردنی تیم های الجیش سوریه و شباب الاردن نیز با یک بار قهرمانی جز پرافتخارترین تیم های آسیا در جام دوم این قاره در سطح باشگاهی هستند.
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