مسابقات فوتبال جام AFC از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردا و در آغاز مرحله گروهی پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با 10 بازی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

سه شنبه - 21/12/86

گروه A

* دمپو هند - النصر لبنان

* المحرق بحرین - الصور عمان

گروه B

* الاهلی صنعا یمن - الوحدات اردن

* الصفا لبنان - ایست بنگال هند

گروه C

* شباب الاردن اردن - شعب حضرموت یمن

* النهضه عمان - النجمه بحرین

گروه D

* چین جنوبی هنگ کنگ - هوم یونایتد سنگاپور

* کداه مالزی - اس سی ویکتوری مالدیو

گروه E

* نیورادیانت مالدیو - پراک مالزی

* آرمد فورس سنگاپور - کیتچه هنگ کنگ

- در چهار دوره گذشته مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم الفیصلی اردن با دوبار قهرمانی، پرافتخارترین تیم است. پس از این تیم اردنی تیم های الجیش سوریه و شباب الاردن نیز با یک بار قهرمانی جز پرافتخارترین تیم های آسیا در جام دوم این قاره در سطح باشگاهی هستند.