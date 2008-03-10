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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۹

مسابقات فوتبال جام AFC از فردا آغاز می شود

مسابقات فوتبال جام AFC از فردا آغاز می شود

پنجمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از فردا با برگزاری 10 در گروه های پنجگانه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا و در آغاز مرحله گروهی پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با 10 بازی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
سه شنبه - 21/12/86
گروه A
* دمپو هند - النصر لبنان
* المحرق بحرین - الصور عمان

گروه B
* الاهلی صنعا یمن - الوحدات اردن
* الصفا لبنان - ایست بنگال هند

گروه C
* شباب الاردن اردن - شعب حضرموت یمن
* النهضه عمان - النجمه بحرین

گروه D
* چین جنوبی هنگ کنگ - هوم یونایتد سنگاپور
* کداه مالزی - اس سی ویکتوری مالدیو

گروه E
* نیورادیانت مالدیو - پراک مالزی
* آرمد فورس سنگاپور - کیتچه هنگ کنگ

- در چهار دوره گذشته مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم الفیصلی اردن با دوبار قهرمانی، پرافتخارترین تیم است. پس از این تیم اردنی تیم های الجیش سوریه و شباب الاردن نیز با یک بار قهرمانی جز پرافتخارترین تیم های آسیا در جام دوم این قاره در سطح باشگاهی هستند.

کد مطلب 652342

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