مجلس جای تضارب افکار است/ دولت ها و مجالس نباید سیاست راهبردی نظام را تغییر دهند

به گزارش خبرنگار مهر ، مناظره محمدرضا باهنر کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان ، اسحاق جهانگیری کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حجت الاسلام رسول منتجب نیا کاندیدای حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم بعدازظهر امروز در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای این مناظره محمد رضا باهنر با بیان اینکه جناح های مختلف کشور امروز در زمینه مسائل کلان اقتصادی اختلاف نظری با یکدیگر ندارند، گفت : امروز نظام ما به احزاب رسمی ، شناسنامه دار و قدرتمند که در عین حال پاسخگو نیز باشند نیاز دارد.

نایب رئیس مجلس هفتم گفت : بنده با دولت همسو هستم اما تمامی کارهای دولت را نیز نمی پذیرم همچنانکه امثال آقای جهانگیری نیز مسئولیت کل جریان اصلاح طلبی را نمی پذیرد.

وی در ادامه تصریح کرد : معتقدم مجلس هشتم می تواند در تحقق سیاست های کلی نظام و برنامه های راهبردی مثمر ثمر واقع شود.

براساس این گزارش در ادامه این مناظره اسحاق جهانگیری برنامه سوم توسعه را به لحاظ شاخص ها یکی از برنامه های موفق کشور توصیف کرد و گفت: بر اساس این برنامه ما همواره جلوتر از اهداف خود حرکت کردیم و دولت به معنای واقعی به سمت کوچک سازی رفت، ضمن اینکه ایجاد حساب ذخیره ارزی نیز از برکات این برنامه بود.

این کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه نیز در استمرار برنامه سوم تدوین شد و روح حاکم بر آن آزاد سازی اقتصادی کشور بود گفت: ما وقتی موقعیت کشور خود را علیرغم همه ظرفیت ها و استعداد ها با کشورهای منطقه مقایسه می کنیم، آزرده خاطر می شویم.

وی افزود: رمز موفقیت کشورهایی پیشرفت کرده اند تدوین سیاست های خوب و اجرای موفق آن است ، به طوری که هر دولتی در این کشورها بر سر کار آمد سیاست های کلان آن کشورها را تغییر نداده است.

وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی با بیان اینکه مجلس هفتم برخی سیاست های اقتصادی از جمله حساب ذخیره ارزی را زیر سئوال برد گفت: بنا بود دولت نهم از هربشکه نفت 28 دلار استفاده کند و بقیه آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما متاسفانه درآمدهای نفتی به صورت بی رویه مصرف شد. مردم انتظار دارند با افزایش قیمت نفت به 100 دلار در زندگی خود تفاوت را احساس کنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید سیاست های اقتصادی که بر روی آن نیز اجماع صورت گرفته است، تغییر داد گفت: نباید در مقابل انحراف از برنامه ها کوتاه آمد، اگر امروز جلوی واردات را نگیریم و این همه ارز به بازار تزریق کنیم کارخانجات صنعتی ما تعطیل خواهند شد.

به گزارش مهر درادامه این مناظره حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر وحدت نظر بین سیاستگذاران و تصمیم سازان در سیاست های کلی و راهبردی نظام و نیز استفاده از نخبگان و نیروهای مجرب در تصمیم سازی ها گفت: نباید با رفتن رئیس یک دولت خیل عظیم مدیران کارآمد به حاشیه رانده شوند.

منتجب نیا افزود: تصویب طرح های فوری و نیز اجرای برنامه های دستوری بدون تکیه به مسائل کارشناسی امروز زیبنده کشور ما نیست.

این عضو ارشد حزب اعتماد ملی با اشاره به تفاوت های بین دولت و مجلس گفت: در دولت باید همگرایی کاملی برای اجرای سیاست ها وجود داشته باشد اما مجلس جای تضارب افکار و آرا است. یکی از مشکلات مجالس ما در بسیاری از دوره ها ، حاکمیت یک تفکر و دیدگاه در مجلس بوده است. این تضارب باعث پخته شدن فکر می شود بنابراین نباید نگران تضارب افکار در مجلس باشیم.

وی پیش بینی کرد مجلس هشتم مجلس حاکمیت یک فکر نبوده و قطب های مختلفی در آن حضور خواهند داشت که این امر باعث شکوفایی کشور می شود .

در ادامه این مناظره محمدرضا باهنر با اشاره به اقدام مجلس هفتم در کنترل مصرف انرژی گفت: مدیریت مصرف انرژی در گذشته و حتی در دولت نهم به دلایلی صورت نگرفت چون ممکن بود باعث ریزش آرا شود. به هر حال مجریان نیازمند آرای مردم هستند اما ما در مجلس هفتم چنین جسارتی را به خرج دادیم ودلمان را به دریا زدیم و طرحی برای مدیریت مصرف سوخت ارائه کردیم.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم با تاکید براینکه با تغییر مجالس و دولت ها نباید سیاست های راهبردی نظام تغییر کند گفت: حلقه گم شده ما بین برنامه ریزان و مجریان احزاب هستند. اگر احزاب رسمی و شناسنامه داری که به مردم نیز پاسخگو باشند تشکیل شوند این امر باعث شکوفایی کشور می شود.

باهنر در واکنش به اظهارات منتجب نیا که معتقد بود مجلس جای تضارب افکار است، گفت: درست است که مجلس باید محل برخورد افکار باشد اما متاسفانه مجلس در کشور ما شخصیت واحد و مستقلی ندارد.



ادامه دارد ...