کاسه‌ساز در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم را برای گرفتن پروانه نمایش به اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه کردیم، اما هنوز مجوز صادر نشده و فکر می‌کنم این موضوع به فروردین سال آینده موکول شود. به همین دلیل تصمیم داریم "سیاهی روشن است" را اواخر خردادماه به نمایش عمومی درآوریم. تابستان نیز زمان خوبی برای نمایش فیلم است."

"سیاهی روشن است" با بازی احمد نجفی، سودابه بیضایی، چکامه چمن‌ماه، فلور نظری، فیروز قهرمانی و ... داستان زندگی یک مربی ورزش‌های رزمی است که سفری را آغاز می‌کند و این سفر موجب می‌شود چشم او به دنیایی جدید باز شود که با گذشته‌اش بسیار متفاوت است.

حسین یاری بازیگردان، هاشم عطار مدیر فیلمبرداری، محسن روزبهانی مدیر جلوه‌های ویژه میدانی، حسین روحپروری طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح گریم، محمود طائمه مدیر تولید و مسعود عجمی دستیار کارگردان در تولید این پروژه سینمایی همکاری دارند.

کاسه‌ساز درباره پروژه جدید سینمایی خود نیز گفت: "هم اکنون مشغول بازنویسی فیلمنامه "چشم‌های زرد" هستم و فکر می‌کنم اواخر این ماه برای گرفتن پروانه ساخت اقدام کنم. این فیلم نیز مانند کار قبلی من در ژانر اکشن است و بهار سال آینده کلید خواهد خورد."