کاهش 54 درصدی جرائم خشن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی، عصر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: خوشبختانه در این مدت موردی از سرقت بانک در استان گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان سرقت مسلحانه از 11 مورد در یازده ماهه پارسال به پنج مورد در سال جاری کاهش یافته است.

رئیس پلیس مازندران با اشاره به اینکه سرقت موتور سیکلت از هزار و 11 مورد در سال گذشته به 889 مورد در سال جاری کاهش یافته است، تصریح کرد: سرقت صنوف در این مدت در استان 12 درصد کاهش داشته است.

سردار توکلی با بیان اینکه میزان سرقت اماکن در استان در سال جاری شش درصد کاهش نشان می دهد از کاهش 28 درصدی میزان سرقت خودرو در این استان خبر داد.

این مسئول با اعلام اینکه 542 مورد قتل عمد در استان در 11 ماهه سال جاری صورت گرفته است از کاهش 80 درصدی میزان آدم ربایی در استان در این مدت خبر داد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه 91 درصد مردم استان در یازده ماهه امسال از عملکرد پلیس رضایت داشتند در عین حال افزود: از چهار هزار و 857 تماس مردمی، چهار هزار و 423 مورد گزارش مثبت بوده است.

توکلی با بیان اینکه در یازده ماهه امسال 22 هزار و 128 نفر سرباز استان به خدمت مقدس سربازی اعزام شدند، گفت: در این مدت پنج هزار و 591 نفر نیز معافیت پزشکی دریافت کردند.

این مسئول با اعلام اینکه به ازای هر 24 خانوار در استان یک راننده آژانس در نظر گرفته شده است، بیان داشت: آژانس های درون شهری حق سرویس دهی در خارج از شهر را ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در 24 اسفند جهت تامین امنیت برگزاری انتخابات را هفت هزار نفر اعلام کرد و افزود: هزار و 565 نفر از نیروهای امنیتی نیز به صورت نامحسوس بر امنیت انتخابات نظارت دارند.

سردار توکلی در ادامه با اشاره به اینکه در یازده ماهه گذشته 65 هزار معتاد در سطح استان شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند، افزود: میزان مراجعت به درمانگاه ها برای ترک اعتیاد به نسبت سال گذشته دو برابر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 53 درمانگاه در استان توسط بخش خصوصی اقدام به ترک اعتیاد معتادین می کنند از فقدان اردوگاه ترک اعتیاد در استان ابراز نگرانی کرد.