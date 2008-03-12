زیرساختهایIT هنوز در ایران فراهم نشده است

دکتر اصغر مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه کشور در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات و پیشرفت در حوزه دولت الکترونیکی گفت: چند سالی است که در کشور حرکتهای خوب و رو به جلویی در زمینه IT آغاز شده است اما متاسفانه این حرکت رو به جلو در جهت توسعه جامعه مجازی چندان رضایت بخش نیست به عبارتی می توان گفت فاصله ما با استانداردهای جهانی بسیار زیاد بوده و تلاش بیشتری را می طلبد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این نارضایتی در همه بخشها اعم از سخت افزاری و نرم افزاری به خصوص در فرهنگ گستره استفاده از IT در بین مردم و فعالان این حوزه هم وجود دارد.

وی تاکید کرد: ما در بحث ایجاد شبکه ها، بحث ساختار، بحث سرعت ورود به دنیای مجازی با مشکلات جدی در کشور روبرو هستیم. به طور مثال جهت سرعت اتصال به اینترنت بسیار ضعیف هستیم. همچنین در زمینه توسعه فرهنگ استفاده از IT بسیار عقب هستیم.

این استاد داشگاه افزود: هنوز بسیاری از شهروندان ما باور ندارند که با فناوری اطلاعات و ارتباطات حل مشکلات زندگی و اقتصادی هم باصرفه تر و هم سریعتر خوهد بود، البته برخی هم نه تنها اعتقادی به استفاده از IT در مسایل روزمره ندارند بلکه قدرت و توانایی بهره گیری از آن را هم ندارند.

وی در ادامه سخنان خود یکی از راه حلهای موجود برای توسعه IT در کشور را گسترش فرهنگ استفاده از آن عنوان کرد و گفت: باید در کشور استفاده از فناوری و ورود به دنیای مجازی به یک نیاز تبدیل شود که شهروندان جهت پاسخگویی به این نیازها به سراغ فناوری اطلاعات بروند.

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: مسئولین باید به صورت منظم و نظام وار و طبق یک برنامه ریزی مناسب جامعه پذیری فناوری اطلاعات را محقق کنند. همچنین جهت توسعه IT کشور باید یک مدیریت مناسب داشته باشیم.

وی اضافه کرد: برای مدیریت دنیای مجازی باید چند عامل مهم مد نظر قرار گیرد که این عوامل شامل نگرش سیستمی، استفاده کامل از تمام ظرفیتها و قابلیتهای موجود در کشور به خصوص توانمندی دانشگاهها و شرکتهای خصوصی و نگاه راهبردی مسئولین و دولت به این حوزه می شود. در حالی که اگر خواهان تحقق این هدف و نگاه راهبردی هستیم باید برنامه ریزی های سالانه و میان مدت 5 ساله که در راستای چشم انداز بیست ساله کشور باشد در حوزه فناوری اطلاعات طراحی و اجرا شود.

مهاجری در ادامه سخنان خود یکی دیگر از عوامل توسعه IT در کشور را پرهیز از بکارگیری و استفاده شیوه های سنتی، فرسوده و کهنه دانست و گفت : ایجاد دولت الکترونیکی یکی از عوامل مهم توسعه در کشورها به حساب می آید در حالی که در کشور این بحث پیشرفت مناسبی نکرده است.

این استاد دانشگاه بحث دولت الکترونیکی در ایران را یک بحث و کلمه ویترینی دانست و گفت : در تمام جهان منظور از ایجاد و توسعه IT ، زندگی توام با راحتی، آسایش و انجام دقیق کارها با سرعت بیشتر است و برای تحقق این مهم باید تلاشهای جدی انجام شود.