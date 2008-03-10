روابط عمومی ها نقش موثری در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی، ظهر امروز در همایش شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان مرکزی، نقش مجلس شورای اسلامی در رشد پیشرفت کشور در همه عرصه‌ها را کلیدی خواند و افزود: همه ‌باید برای تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

وی حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات را بیانگر پایبندی آنان به آرمانهای امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها با اطلاع رسانی و بیان اهمیت جایگاه مجلس ‌می‌توانند مردم فهیم و آگاه را برای حضور در انتخابات بیش از پیش آماده کنند.

سهرابی‌ افزود: انتخابات مهمترین خاکریز انقلاب اسلامی است که باید با حضور گسترده و میلیونی مردم تقویت شود.

وی‌ گفت: ملت رشید ایران اسلامی به فردی رای دهند که شایستگی حضور در خانه ملت را داشته و بتواند با تصویب و تدوین قوانین کارآمد و اثرگذار خدمت رسانی را افزایش دهند.

وی به روابط عمومی‌ها توصیه کرد: با بیان و انعکاس خدمات دولت به مردم شهید پرور به شور و نشاط انتخابات کمک کنند.

استاندار مرکزی با تاکید بر اهمیت دادن روابط عمومی ها به آموزش ادامه داد: استان مرکزی استانی نوآور، کارآفرین و مستعد است که‌ روابط عمومی‌ها نقش به سزایی در ارتقا جایگاه استان‌ درعرصه‌های مختلف دارند.

وی همچنین از روابط عمومی ‌ها خواست برای استقبال خوب و با کیفیت از مسافران نوروزی در استان برنامه‌ ریزی و اقدام کنند.

در ادامه این جلسه، اعضای کمیته ‌های هشت گانه اقتصاد، امنیتی و سیاسی، آموزش و پژوهش، صنعت، رفاهی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی، خدماتی و عمرانی و فرهنگی این شورا با برگزاری انتخابات مشخص شد.