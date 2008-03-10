تیم های میانی جدول پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است:
* العربی 2 - الشمال صفر
گلها: یوسف جعفر (58) و لئوناردو پیسکولیچی (83)
* الخور 4 - السیلیا یک
گلها: محمد سید عدنان (26)، مجدی صدیق (31) و هوار ملامحمد (51 و74) برای الخور و گیلبرتو (90) برای السیلیا
* الریان 2 - الوکره صفر
گلها: ولید جاسم (20) و ویلتون فیگوئردو (43)
- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :
1- الغرافه 59 امتیاز
2- السد 50 امتیاز
3- ام صلال 44 امتیاز
4- القطر 37 امتیاز
5- الریان 36 امتیاز
6- العربی 30 امتیاز
7- السیلیا 23 امتیاز- تفاضل گل 15-
8- الوکره 23 امتیاز- تفاضل گل 26-
9- الخور 22 امتیاز
10- الشمال 15 امتیاز
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