تیم های میانی جدول پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است:

* العربی 2 - الشمال صفر

گلها: یوسف جعفر (58) و لئوناردو پیسکولیچی (83)

* الخور 4 - السیلیا یک

گلها: محمد سید عدنان (26)، مجدی صدیق (31) و هوار ملامحمد (51 و74) برای الخور و گیلبرتو (90) برای السیلیا

* الریان 2 - الوکره صفر

گلها: ولید جاسم (20) و ویلتون فیگوئردو (43)

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 59 امتیاز

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 44 امتیاز

4- القطر 37 امتیاز

5- الریان 36 امتیاز

6- العربی 30 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز- تفاضل گل 15-

8- الوکره 23 امتیاز- تفاضل گل 26-

9- الخور 22 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز