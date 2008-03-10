کلنگ احداث دو زمین فوتبال در شهرهای مهاباد و میاندوآب به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این زمینها شامل زمین فوتبال پنج هزار نفری است که به صورت همزمان کلنگ زنی شده و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

همچنین بعد از ظهر امروز با حضور علی آبادی بهره برداری از سه سالن ورزشی در شهرستان میاندوآب آغاز شد.

این سالنهای ورزشی، چند منظوره و هر کدام دارای یک هزار و 240 مترمربع مساحت هستند.

فعالیتهای ورزشی کشتی، ژیمناستیک و پایگاه قهرمانی از ویژگی های این سالنهای چند منظوره است و برای اجرای این طرح ها هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

علی آبادی تا ساعاتی دیگر در محل افتتاح سالن شش هزار نفری ورزشی ارومیه حاضر خواهد شد.

سالن شش هزار نفری ارومیه که دارای چهار رختکن برای چهار تیم، همراه با سونا و سالن بدنسازی، چهار اتاق برای مربیان، جایگاه ویژه خبرنگاران، اتاق داوران، 600 متر مربع فضای اداری، نمازخانه و سه بوفه است، برای استفاده در ورزش های والیبال، بسکتبال، فوتبال و هندبال طراحی شده است و همجوار با استخر بانوان، سالن اسکیت، سالن شمشیر بازی و استخر شهدای هفتم تیر قرار دارد.

کار احداث این سالن که مبلغ 40 میلیارد هزینه در برداشته از سال 1371 آغاز شده است.

مساحت سایت سالن 35 هزار متر مربع، مساحت سالن 14 هزار و 500 متر مربع، مساحت سرویس های تماشاگران 450 متر مربع با سرویس بهداشتی و مساحت موتورخانه یک هزار متر مربع است.

همچنین سازه سالن، مرکب بتنی، سازه سقف فضایی، پانل ساندویچی و گردان های بتنی درجا و با سیستم اعلام حریق 24 وزن، سیستم گرمایش چلیر جذبی هواساز، سیستم نور 40 پروژکتوری با قدرت دو هزار وات است.

دوربین مدار بسته، سیستم صوتی، سالنهای بدنسازی، تنیس روی میز، سالن شطرنج و جایگاه ویژه با 110 عدد صندلی از دیگر ویژگی های سالن شش هزار نفری ارومیه است که با توجه به جمیع این خصوصیات، قابلیت میزبانی مسابقات بین المللی کلیه رشته های ورزشی را دارد.