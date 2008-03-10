انتخابات اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را بر همگان اثبات خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوره نیز مشارکت مردم و گروه های مختلف در جریان انتخابات که همچون همیشه در روز رای گیری به اوج خود خواهد رسید، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و پایبندی مردم را به حضور در صحنه های مختلف انقلاب بر همگان اثبات خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اربعین و شهادت امام رضا (ع)، همچنین رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی(ع) افزود: احیاء این مناسبت ها و مراسم ، نقش بسیار مهمی در حفظ دین و سیره نبوی و ائمه اطهار (ع) دارد و در تقویت ارزش های انقلاب اسلامی که برگرفته از اسلام ناب و قیام عاشورا است نقش موثری ایفا می کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه حماسه عاشورا مبنا و مصدر احیاء مجدد اسلام و سفینه نجات مسلمانان است، گفت: حماسه عاشورا تحولی عظیم را در کل جهان اسلام و تشیع ایجاد کرد و موتور اصلی حرکت ملت ایران در مبارزه با دشمنان اسلام و توجه به ارزش های اسلامی و زدودن خرافه های جاهلی از جوامع اسلامی بود.