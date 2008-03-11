کلید آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون جامع علوم پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با حضور 2 هزار و 990 نفر دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی روز پنجشنبه 16 اسفندماه جاری در سراسر کشور برگزار شد.

در دوره سی و هشتم امتحان جامع علوم پایه در رشته پزشکی 2 هزار و 476 نفر، در دوره بیست و هشتم آزمون گروه دندانپزشکی 362 نفر و در دوره بیست و نهم آزمون گروه داروسازی 152 نفر از دانشجویان واجد شرایط شرکت کردند.

این امتحانات به منظور ارتقاء سطح علمی علوم پایه و هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی انجام می پذیرد.

به گزارش مهر، دکتر محمدحسین اسدی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در حاشیه برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، از اعلام نتایج آزمون در 28 اسفند خبر داد.