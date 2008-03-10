به گزارش خبرنگار مهر، "مجنون لیلی" از دوشنبه 27 اسفند در گروه سینمایی آفریقا و سینماهای آستارا، سروش، فلسطین، آسیا، مرکزی، میلاد، کارون و پایتخت روی پرده می‌رود. همچنین این فیلم همزمان با تهران در شهرستان‌های اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، رشت، لنگرود، اهواز، ارومیه، اردبیل، بندرعباس و یزد نیز به نمایش درمی‌آید.

البته شرکت پخش فیلمیران به تدریج به تعداد سالن‌های نمایش‌دهنده فیلم سینمایی "مجنون لیلی" اضافه خواهد کرد. تبلیغات رسانه‌ای و اینترنتی فیلم آغاز شده و از روز چهارشنبه 22 اسفندماه نیز کار نصب بیلبوردها و تیبلغات به صورت گسترده و رسمی آغاز خواهد شد.

"مجنون لیلی" عاشقانه‌ای شهری است که دو شخصیت اصلی قصه آن فرهاد و پروانه به عنوان نماد عشق‌های اسطوره‌ای در مسیری پرفراز و نشیب کنار هم قرار می‌گیرند، اما روز ولنتاین حادثه‌ای آنها را از هم جدا می‌کند. تا اینکه یک هدیه در طول شبانه روز مسیر زندگی این دو دلداده را تغییر می‌دهد و هر کدام به شناختی جدید از عشق و دوست داشتن می‌رسند.

محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، حمید گودرزی، حامد بهداد، نیما شاهرخشاهی، السا فیروزآذر، یوسف تیموری، گلاره عباسی، احمد پورمخبر، رامین راستاد، ابوالفضل پورعرب، رضا رویگری و ... در "مجنون لیلی" بازی می‌کنند که پنجمین فیلم جعفری پس از "ماه مهربان"، "قاصدک"، "بازنده" و "گرگ و میش" است.

دیگر عوامل تولید "مجنون لیلی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، نویسندگان: فرهاد نوری و مسعود صحت، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، تدوین: حمید سیفی، صداگذاری و میکس: فریدون خوشابافرد، سرمایه‌گذاران : حسن رحیم منفرد و صدیقه صحت. مجری طرح: صدیقه صحت و تهیه‌کننده: قاسم جعفری.