شیمون پرز وارد پاریس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه عصردوشنبه خبر داد که شیمون پرز که قصد دارد دیداری چهار روزه از فرانسه به عمل آورد، وارد پاریس شد.

پرز در این سفر با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری و "فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

این مقام اسرائیلی پیش از عزیمت به پاریس از تلاش های فرانسویان به صهیونیستها قدردانی کرد.

فرانسه در سال 1956 میلادی با مجهز شدن رژیم اسرائیل به سلاح هسته ای موافقت کرد و یک راکتور و اورانیوم در اختیارش گذاشت.

پیش بینی می شود که پرونده هسته ای ایران در بطن دستور کاری پرز در دیدارهایش قرار داشته باشد.