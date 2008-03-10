به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اعلام کرد این مراسم با همکاری و مشارکت اداره کل امور فرهنگی و حمایت از تشکلهای مردمنهاد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، شرکت شادیآوران پارس بینالملل و فرهنگسرای ملل برگزار میشود.
روسای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج، معاونت محرومان بنیاد مستضعفان، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، رئیس کانون ایرانیان خارج از کشور، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس اداره ارشاد شمیرانات، فرماندار شمیرانات و معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در جشنواره بزرگ دانشآموزی پیشواز بهار در سعدآباد حضور خواهند داشت.
در این جشنواره که به مناسبت فرارسیدن سال نو و ایجاد نشاط بین دانشآموزان برگزار میشود گروههای موسیقی سروش و پاپ به ترتیب به اجرای موسیقی سنتی و همنوازی گیتار کلاسیک میپردازند و بعد از برنامه سخنرانی، مسابقهای بین شرکتکنندگان برگزار میشود. پایانبخش برنامهها هم اجرای نمایش طنز و تقلید صدا توسط گروههای نمایش صدا و سیما خواهد بود.
جشنواره بزرگ دانشآموزی پیشواز بهار ساعت 10 تا 13 روز پنجشنبه 23 اسفندماه در محوطه مقابل کاخ ملت به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه سابق)، خیابان شهید طاهری، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار میشود.
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