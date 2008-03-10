منتظر لغزش تیم فوتبال فولاد هستیم

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فولاد خوزستان یکی از تیمهای قوی لیگ آزادگان است که به دلیل حضور در جام حذفی از روحیه بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: در بازی خانگی صنعت مس با این تیم، بازیکنان تمام تلاش خود را به کار گرفتند اما نتوانستند از موقعیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند.

سرمربی صنعت مس رفسنجان گفت: صنعت مس کرمان با شکست همه حریفان خود در لیگ دسته اول کشور سایه به سایه فولاد حرکت می کند و به صدر جدول باز خواهد گشت.

وی خاطرنشان کرد: روز سه شنبه در تبریز به دیدار ماشین سازی این شهر خواهیم رفت و در حال حاضر تمرینات خوبی را با توجه به آنالیز خطوط مختلف این تیم انجام می دهیم.

زبردست یادآور شد: بازیکنان مس رفسنجان برای شکست این تیم توجیه شده اند و قابلیت کسب حداکثر امتیاز از این دیدار را دارند.