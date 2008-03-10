وضعیت بهداشتی شهرستان دلیجان مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار استان مرکزی، ظهر امروز در این نشست، سلامت را مهمترین دغدغه مسئولان خواند و گفت: سرمایه ‌گذاری در بحث سلامت ضروری است زیرا این مهم موجب کاهش هزینه‌ های سنگین درمان نیز می‌شود.

عبدالله سهرابی خاطرنشان کرد: دستگاه های ذیربط باید ارتباط و همکاری خود را در این زمینه افزایش داده و با اطلاع رسانی، مردم را با اهمیت و رعایت بهداشت بیش از پیش آشنا کنند.

وی، درباره‌ وضعیت شهرک صنعتی دلیجان نیز افزود: ‪ ۷۰‬درصد عایق رطوبتی کشور در این شهرستان تولید می‌شود که‌ باید با انجام زیرساختها موجبات کاهش آلایندگی این واحدها را فراهم کرد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار استان مرکزی نیز در ادامه این نشست بیان داشت: با افزایش برنامه‌ های ورزشی و تحرک بدنی می‌توان سطح سلامت جامعه را افزایش داد.

محمدرضا امامی افزود: کاهش آلایندگی ‌ها یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان است که باید همه برای تحقق این موضوع تلاش کنند.