انتقاد ماهور از اعطای مجانی لقب استاد به بعضی هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر ، دریادداشت انتقادی" تا فصلی دیگر" فصلنامه موسیقی ماهورکه معمولا به اتفاقات ملموس حوزه موسیقی در ایران می پردازد چنین نوشته شده است : "در برخی از موارد به ویژه زمانی که از هنرمندان دوران انفلاب تفدیر می شود از کسانی نام برده می شود که در پرونده شان فساد اخلاقی وجود نداشته باشند حال آنکه پرونده هنری شان چه کیفیتی داشته باشد مهم نیست گاه می شود که به این ترتیب نوازنده و یا خوانند درجه سومی که در تمام دوران "شکوفایی" جوانی اش چندان مایه ای نداشته که سری توی سرها بلند کند در ایام پیری ناگهان فقط به خاطر اینکه حرف و حدیث پشت سرشان کمتر بوده به دریافت لقب استاد مفتخر می شوند وجامعه ای که مدام در معرض چنین استادپروری هایی باشد روشن است که قدرت تشخیص کیفیت هنری اش مدام تحلیل می رود."

در بخش دیگری از این فصلنامه مقالاتی با عنوان " تغییرات اخیر در دو تار هراتی "، "مفاهیم بنیادین " و "نقد و بررسی" مجموع تحولات منتشر شده است که هر یک از مطالب به ترتیب به تحول دوتار افغانی ،تعاریف قوم موسیقی شناسی و موسیقی شناسی تطبیقی و مقوله های تحلیل و درک تاریخی در نقد موسیقی می پردازد.

در تبین تحولات ایجاد شده در دوتار افغانی به تالیف "جان بیلی" و ترجمه ناتالی چوبینه نحوه تغییرات در یک فرهنگ موسیقایی بررسی شده و علاوه بر بررسی دوتار دو سمیه، تغییرات دوتار سه و چهارده سیمه در هرات نیز مطرح شده است .

در بخش "مفاهیم بنیادین " مقاله ای کلاسیک و ارزشمند در حوزه قوم موسیقی شناسی به قلم "آلن مریام " منتشر شده است، نگارنده این مطلب با فهرست کردن تعاریف مختلف از موسیقی شناسی تطبیقی و قوم موسیقی شناسی تصویر روشنی از تحولات فکری درباره شناخت شناسی این رشته تا سال 1977 ارائه می دهد؛مقاله ترایتلر دربخش "نقد و بررسی " در راستای مشاجرات قلمی میان طرفداران رویکرد تحلیلی و طرفدار رویکرد موسیقی شناختی در نقد موسیقی مطرح کرده است و مولف با انتقاد از رویکرد صرفا تحلیلی و ناکافی دانستن آن برای درک اثر موسیقایی اهمیت توجه به بستر تاریخی را گوشزد کرده است.

در بخش دیگر این فصلنامه نکاتی چند درباره تطور آواز ایران بر مبنای آثار شنیداری به قلم ساسان سپنتا ،رواج نت نویسی تنبک به قلم الکساندر بالاندینا با ترجمه آرین رحمانیان ، از مقاله ای با عنوان از "ایرانی" تا " جهانی " پاپ فارسی زبان رو می آید منتشر شده است.

دربخش گزارش سیری در زندگی و آثار حاج قربان سلیمانی و همچنین گزارش بازدید از آرشیو فنوگرام برلین موسیقی شناختی مطرح شده است در بخش نقد و بررسی نقد یک کتاب درسی درباره موسیقی با عنوان "تحول گفتمان در نظری سازی موسیقی ایران ،نقدی بر نقد محمدرضا فیاض با عنوان "تئوری ویژگی های آن و رابطه آن با عمل موسیقایی"مطرح شده است.

لازم به ذکر است سی و هشتیمن فصلنامه موسیقی ماهور ویژه زمستان در 224 صفحه با قیمت 4500 هزار تومان منتشر شده است.