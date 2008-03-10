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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

تورنمنت چهار جانبه فوتبال به میزبانی پاس همدان برگزار می شود

تورنمنت چهار جانبه فوتبال به میزبانی پاس همدان برگزار می شود

باشگاه پاس همدان فروردین ماه جاری میزبان یکدوره تورنمنت چهارجانبه فوتبال با حضور یک تیم خارجی و سه تیم داخلی خواهد بود.

به گزارش خبرنگارمهر، در این تورنمنت که قراراست عواید آن به کودکان بی سرپرست اختصاص یابد، تیم های "سریانکا"سوئد ، (از تیم های دسته اولی سوئد) پاس همدان ، باشگاه هنرمندان و تیم فوتبال جوانان ایران دعوت شده اند. باشگاه پاس همدان میزبانی این تورنمنت خیریه را عهده دار شده و قرار است مسابقات در ورزشگاه قدس همدان برگزار شود.

تاکنون زمان دقیق برگزاری این تورنمنت مشخص نشده ولی درتوافقات مقدماتی روزهای 4 تا 8 فروردین برای برگزاری این مسابقات پیشنهاد شده است که درصورت موافقت تمامی تیم های شرکت کننده ، مسابقات درتاریخ مذکوربرگزارخواهد شد .  

کد مطلب 652375

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