تورنمنت چهار جانبه فوتبال به میزبانی پاس همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در این تورنمنت که قراراست عواید آن به کودکان بی سرپرست اختصاص یابد، تیم های "سریانکا"سوئد ، (از تیم های دسته اولی سوئد) پاس همدان ، باشگاه هنرمندان و تیم فوتبال جوانان ایران دعوت شده اند. باشگاه پاس همدان میزبانی این تورنمنت خیریه را عهده دار شده و قرار است مسابقات در ورزشگاه قدس همدان برگزار شود.

تاکنون زمان دقیق برگزاری این تورنمنت مشخص نشده ولی درتوافقات مقدماتی روزهای 4 تا 8 فروردین برای برگزاری این مسابقات پیشنهاد شده است که درصورت موافقت تمامی تیم های شرکت کننده ، مسابقات درتاریخ مذکوربرگزارخواهد شد .