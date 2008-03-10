80 درصد مساجد آذربایجان غربی نیازمند مقاوم سازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت السلام منصور براعتی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون بیش از سه هزار و 200 مسجد در شهرهای آذربایجان غربی وجود دارد که بافت اکثر این مساجد فرسوده است.

وی ادامه داد: امسال در راستای مقاوم سازی مساجد استان با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال 723مسجد استان مرمت، مقاوم سازی و بازسازی شده اند.

براعتی افزود: در حال حاضر 943 موقوفات شامل زمین های مزروعی، مسکونی، تجاری، اداری و 12 هزار مغازه در سطح استان وجود دارد که از این میزان 89 هزار هکتار زمین مزروعی است.

وی خاطرنشان کرد: 60 درصد از درآمد موقوفات استان برای عزاداری های سالار شهیدان امام حسین (ع) و بقیه در راه کمک به مستمندان، نیازمندان و اقشار محروم جامعه هزینه می شود.

براعتی همچنین با اشاره به بحث بیمه موذنین و خادمان مساجد، عنوان کرد: این طرح با همکاری تبلیغات اسلامی و تامین اجتماعی اجرا می شود که طی آن تاکنون 104 نفر از این افراد که زیر 50 سال سن دارند بیمه خود را دریافت و 150 هزار نفر نیز برای بیمه شدن به اداره کل تامین اجتماعی ارجاع شده اند.

وی همچنین از اجرای طرح بیمه مسئولیت بی نام در راستای حمایت از فعالان مساجد استان خبر داد و افزود: این بیمه برای جبران هزینه های درمان افرادی است که در مساجد استان فعالیت کرده و دچار سانحه می شوند.