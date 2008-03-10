مجلس در لایحه بودجه 87 تغییرات اساسی اعمال کرد/ برنامه اصلاح طلبان گذاشتن قطب نما در کشتی اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در ادامه مناظره امروز خود با محمدرضا باهنر و حجت الاسلام منتجب نیا در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران در پاسخی به سئوالی درباره برنامه اصلاح طلبان در مجلس هشتم با اعلام این مطلب گفت : ما در مجلس هشتم چه در اقلیت باشیم و چه در اکثریت تلاش خواهیم کرد که کشور در چارچوب برنامه های مصوب نظام حرکت کند.

کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم تاکید کرد مهمترین رسالت و برنامه اصلاح طلبان در مجلس هشتم گذاشتن قطب نما در کشتی اقتصادی کشور است.

درادامه رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و سرلیست این حزب در انتخابات در پاسخ به سئوالی درباره هدف از تشکیل حزب اعتماد ملی و اینکه چرا این حزب در انتخابات مجلس هشتم لیست مستقلی از سایر گروههای اصلاح طلب ارائه کرده است گفت: ما معتقدیم کشور به احزاب شناسنامه دار و توانمند و پاسخگو نیاز دارد به همین لحاظ تشخیص دادیم که حزبی قدرتمند بدون اتکای رانت های حکومتی تشکیل و به ضرورت های کشور پاسخ دهیم ، ای کاش دوستان اصلاح طلبان ما نیز چنین کاری انجام دهند که این امر به تحقق دموکراسی و نیز تثبیت نظام کمک می کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیل این حزب به معنای کنار کشیدن اعضای آن از مشی اصلاح طلبی نیست گفت : حزب اعتماد ملی حزبی مستقل است که در انتخابات لیست مستقل ارائه می کند ، پیش بینی ما در این دوره از انتخابات اشتراک 80 تا 90 درصدی بین لیست اعتماد ملی و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بود. به همین خاطر ما نهایت انعطاف را نیز نشان دادیم و از سایر لیست ها نیز بدون هیچ گونه چشمداشتی و معامله ای حمایت کردیم اما متاسفانه برخی دوستان چنین انعطافی از خود نشان ندادند.

منتجب نیا با بیان اینکه ارائه لیست جدا به معنای وجود اختلاف نیست گفت: حزب اعتماد ملی جهت گیری و تعامل خود را همچنان با سایر گروههای اصلاح طلب دارد و مبنای ما نیز خط امام و آرمانهای انقلاب اسلامی است.

در ادامه این مناظره محمدرضا باهنر کانیدای جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی درباره مهمترین اقدامات مجلس هفتم گفت: ما در مجلس هفتم غیر از مسئله نیازهای معنوی جامعه احساس کردیم مهمترین دغدغه های مردم رشد اقتصادی، نرخ بیکاری ، افزایش قیمت ها و مفاسد اقتصادی و اجتماعی است و به همین لحاظ مبنای کار خود را بر پایه چشم انداز 20 ساله و سیاست های راهبردی برنامه چهارم قرار دادیم.

وی درباره مسئله همسویی دولت نهم و مجلس هفتم گفت: مجلس هفتم در استفاده از حقوق مجلس و اعمال حاکمیت مجلس در دولت از تمامی مجالس پیش قدم تر بود که نمونه بارز آن، این است که این مجلس علیرغم همسویی با دولت نهم به چهار وزیراحمدی نژاد رای مثبت نداد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هفتم در لوایح مهم دولت تغییرات اساسی اعمال کرد، گفت: ما در لایحه بودجه 87 تغییرات اساسی در این لایحه اعمال کردیم که حتی دولت نیز از این مسئله گلایه مند بود.مجلس هفتم در دادن تذکرات به مجریان نیز بیشترین کارکرد را نسبت به مجالس گذشته داشت.

وی درادامه ضابطه مند کردن بوروکراسی اداری از طریق تصویب لایحه خدمات کشوری و نیز ارتقای سطح درآمد بازنشستگان و معلمان را از دیگر برنامه های مجلس هفتم عنوان کرد و گفت: ما در مجلس تصورمان بر این بود که دولت تمایلی به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندارد. به همین لحاظ به دولت اخطار دادیم که اگر لایحه مربوط به این اصل را به مجلس ارائه نکند مجلس خود رأسا وارد کار خواهد شد اما در نهایت دولت لایحه مربوطه را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش اسحاق جهانگیری در پاسخ به سئوال دانشجویی که درباره موانع صنعتی شدن کشور سئوال کرد ، گفت: مهمترین عامل در این راستا اراده سیاسی برای صنعتی شدن کشور است که باید در راس کشور وجود داشته باشد، این نمی شود که رئیس جمهور برای ورود بخش خصوصی به صنعت شرط و شروط بگذارد.ما راهی جز حمایت از سیاست های توسعه و رفع موانع قانونی بر سر راه صنعتی شدن کشور نداریم.

در ادامه این مناظره محمدرضا باهنر در واکنش به انتقادات تند دانشجویی که خواستار توضیح وی درباره افزایش نرخ تورم و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد، گفت: تورم ، نقدینگی ، توسعه ، بیکاری و پارامترهای اقتصادی از جمله اموری است که در هم تنیده است که بحث های علمی آن خارج از حوصله این جلسه است. اما به طور کلی ما از زمان روی کارآمدن دولت آقای احمدی نژاد با دولت در زمینه مدیریت تزریق پول به جامعه اختلاف نظر داشتیم ، دولت حتی در سال 84 درخواست افزایش بودجه عمرانی کشور تا سقف 80 درصد را مطرح کرد ما در مجلس ضمن مخالفت با این درخواست اعلام کردیم که این امر باعث وقوع بیماری هلندی می شود.

باهنر درادامه با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری جزو دغدغه های همه دولت ها محسوب می شود گفت: امسال برای اولین بار اعلام شد که نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد است. درباره تورم نیز باید بگویم که معمولا تورمی که مردم احساس می کنند با تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند متفاوت است که البته احساس مردم نیز صحیح است اما باید توجه داشته باشیم که ما در گذشته نیز با تورم مواجه بودیم به طوری که در سال 72 ما با 5/42 درصد تورم مواجه بودیم.وی افزود: اگر همه مسائل در اختیار ما بود شاید می توانستیم نرخ تورم را در حد 17 تا 18 درصد کنترل کنیم.

در ادامه این مناظره جهانگیری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فلسفه تشکیل حزب در کشور گفت: ما برای نهادینه کردن دموکراسی راهی جز تشکیل احزاب قوی و پاسخگو نداریم.

جهانگیری همچنین در پاسخ به دانشجویی که خواستار توضیح وی درباره عملکرد دولت خاتمی شد گفت: در کارنامه دولت آقای خاتمی نقاط منفی نیز وجود داشت اما نقاط مثبت آن آنقدر برجسته است که کسی نمی تواند آن را انکار کند. پس از وقوع حادثه میکونوس و برگزاری دادگاه آن هیچ سفیری در ایران باقی نمانده بود وحتی آمریکایی ها نیز قصد تجاوز نظامی به کشورمان را داشتند، خاتمی اگر هیچ کاری نکرده باشد حداقل توانست جلوی این فتنه بزرگ را بگیرد.

وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی ادامه داد: خاتمی در سازمان ملل بحثی به نام گفتگوی تمدن ها را مطرح کرد که 191 یک کشور به آن رای دادند. بنابراین انصاف حکم می کند که به این مسائل فخر بورزیم ، خاتمی کسی است که امام می گفتند "خاتمی فرزند من است".

در ادامه این مناظره منتجب نیا نیز در پاسخ به سئوالی درباره طرح 50 هزار تومانی کروبی گفت: این طرح توجیه علمی داشت و حتی ما در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم مشاهده کردیم که هم هاشمی رفسنجانی و هم احمدی نژاد این طرح را به شکل دیگری مطرح کردند، ما معتقدیم طرح 50 هزار تومانی نه باعث افزایش نقدینگی می شود و نه گداپروری را رواج می دهد.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی که پرسید چرا روزنامه اعتماد ملی برخلاف مشی مدیران حزب اعتماد ملی پیشنهاد نهضت آزادی مبنی بر نظارت بین المللی بر انتخابات ایران را ترویج کرد ، گفت: ما در حزب اعتماد ملی همواره اعلام کرده ایم که مسائل داخلی خود را خودمان حل می کنیم و گلایه های ما در درون خانواده انقلاب صورت می گیرد اما باید بگویم که فضای روزنامه نگاری فضای دیگری است ، روزنامه اعتماد ملی به عنوان یک روزنامه فنی و حرفه ای وارد صحنه شد و آقای کروبی نیز ملاحظات فراوانی نسبت به عملکرد روزنامه دارد و حتی در چندین مرحله نیز مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: همه مطالب روزنامه اعتماد ملی قابل دفاع نیست و ما نیز در بسیاری از موارد اعتراض کردیم.

وی در ادامه در بیان ویژگی ها حزب متبوع خود گفت: حزب ما در زمان غربت و مظلومیت و در زمانی خارج از قدرت بود و با تحزب نیز مخالفت می شد شکل گرفت ، حزب ما به هیچ عنوان متکی به رانت حکومتی نیست. حزب اعتماد ملی تنها حزب نخبه گرا نیست بلکه حزبی فراگیر است.

در ادامه این مناظره اسحاق جهانگیری در پاسخ به سئوال دانشجویی که پرسید آیا حزب کارگزاران تندرو محسوب می شود یا خیر گفت: ما معتقدیم حزب کارگزاران نظرات مفیدی برای اداره کشور در بحث های اقتصادی و اجرایی دارد، مهمترین ویژگی حزب کارگزاران این است که حزبی عملگرا و واقع گرا است و مبنایش، کارکرد عقلانی است.