عدم تماس مستقیم مانع برگزاری مذاکرات سه جانبه بغداد، تهران و واشنگتن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، هوشیار زیباری در یک گفتگوی تلویزیونی افزود: آنچه روی داد، سوء تفاهم بود و طرف آمریکایی به طور نهایی درباره موعدی برای برگزاری این دور از گفتگوها تصمیم گیری نکرده بود.



وی اشاره کرد: آنچه هم اکنون دولت عراق به آن نیاز دارد، تعیین موعد دیگر مناسب برای دوطرف همراه با تعهدات هریک از دوطرف درباره پایبندی به آن است.



لبید العباوی ازمعاونین وزارت امورخارجه عراقی در پی برگزار نشدن دور چهارم مذاکرات تهران- واشنگتن درباره عراق به سبب مانع تراشی های آمریکا، از رایزنی های بغداد با مسئولان طرفین برای تعیین زمان جدید این گفتگوها خبر داد و گفت: درحال حاضر تماسهایی با مسئولان ایرانی و آمریکایی برای تعیین زمان جدید مذاکرات سه جانبه ( تهران، بغداد و واشنگتن) درحال انجام است.



این درحالی است که هیئت ایرانی مسئول انجام این مذاکرات چهارشنبه گذشته بعد از ورود به بغداد اعلام کرد: مذاکرات سه جانبه 16 اسفند برگزار می شود.

ازسوی دیگر شنبه گذشته "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق تصریح کرد: غیبت آمریکا، مانع انجام دورچهارم مذاکرات سه جانبه و درواقع علت به تعویق افتادن برگزاری این نشست می شود.

دور اول مذاکرات در 28 می ( 7 خرداد 86) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد 86) و دور سوم نیز 6 آگوست ( 15 مرداد 86) برگزار شده است.

دور اول و دوم این مذاکرات بین حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد برگزار شد، اما دور سوم در سطح کارشناسی درمنطقه الخضرا بغداد انجام شد.

ازسوی دیگر "محمد الحاج حمود" معاون وزیر امورخارجه عراق گفت: آمادگی هایی دو طرف آمریکایی و عراقی برای آغاز مذاکرات گسترده درباره روابط دوجانبه بغداد و واشنگتن به مراحل نهایی رسیده است.

به همین علت قراراست؛ هیئتی آمریکایی در روزهای آتی وارد بغداد شود و با طرف عراقی وارد مذاکره شود.