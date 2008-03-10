50 شناور و 25 بالگرد آرای مردم در مناطق دور دست را حمل و نقل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محتاج، عصر دوشنبه در حاشیه همایش امنیت و انتخابات در جمع خبرنگاران افزود: برای این منظور هماهنگی لازم با نیروهای هوایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

وی با اشاره به آمادگی عوامل امنیتی و انتظامی کشورمان برای برقراری امنیت در روز رای‌گیری اظهار داشت: برای هر صندوق اخذ رای به تناسب نیاز منطقه و شهر دو تا سه نفر نیروی امنیتی و انتظامی در نظر گرفته شده است.

معاون امنیتی وزیر کشور افزود: بالغ بر 45 هزار صندوق اخذ رای برای روز 24 اسفند‌ در سراسر کشور در نظر گرفته شده و عوامل امنیتی و انتظامی در آمادگی کامل به سر می ‌برند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تدبیر وزارت کشور در ساماندهی جشن‌های چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: امسال جشن چهارشنبه آخر سال به صورت محله محور بدون ایجاد مزاحمت برای مردم انجام می‌شود.

محتاج تاکید کرد: باید طوری برنامه‌ ریزی شود که در برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال امنیت مردم به خطر نیفتاده و موجبات نا امنی اجتماعی فراهم نشود.

وی همچنین درباره نحوه برخورد با کاندیداهایی که برای رسیدن به کرسی مجلس هزینه ‌های میلیاردی می‌کنند نیز اظهار داشت: قانون در این باره دستور مشخصی ندارد.