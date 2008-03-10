صدور پروانه ساخت 950 هزار واحد مسکونی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر محمد سعیدی کیا در حاشیه سومین نشست مشترک وزارتخانه های تعاون، کشور و مسکن با اعلام اینکه 900 هزار واحد مسکونی طرح مهر به کلیه درخواست کنندگان این واحدها واگذار شده است، بیان کرد: از این تعداد پروانه ساخت 200 هزار واحد مسکونی نیز تاکنون صادر شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام از درخواست کنندگان طرح مسکن مهر در سال 87 نیز ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس آمارهای موجود 3 میلیون و 600 هزار نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: واگذاری زمینهای طرح مسکن مهر در استانهایی که با محدودیت زمین مواجه نیستند مانند سال 86 بیش از برنامه ریزی های انجام شده به سرانجام خواهد رسید.