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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

سعیدی کیا اعلام کرد:

صدور پروانه ساخت 950 هزار واحد مسکونی در سال جاری

صدور پروانه ساخت 950 هزار واحد مسکونی در سال جاری

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در سال جاری بالغ بر 950 هزار پروانه ساخت واحد مسکونی شهری و روستایی صادر شده که از این تعداد 700 هزار واحد مسکونی شهری و 250 هزار واحد مسکونی روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد سعیدی کیا در حاشیه سومین نشست مشترک وزارتخانه های تعاون، کشور و مسکن با اعلام اینکه 900 هزار واحد مسکونی طرح مهر به کلیه درخواست کنندگان این واحدها واگذار شده است، بیان کرد: از این تعداد پروانه ساخت 200 هزار واحد مسکونی نیز تاکنون صادر شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام از درخواست کنندگان طرح مسکن مهر در سال 87 نیز ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس آمارهای موجود 3 میلیون و 600 هزار نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: واگذاری زمینهای طرح مسکن مهر در استانهایی که با محدودیت زمین مواجه نیستند مانند سال 86 بیش از برنامه ریزی های انجام شده به سرانجام خواهد رسید.

کد مطلب 652390

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