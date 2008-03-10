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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

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تیم فوتبال برق شیراز به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

تیم فوتبال برق شیراز به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

تیم فوتبال برق شیراز با پیروزی برابر شاهین بوشهر به عنوان دومین تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار از مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال برق شیراز در ورزشگاه حافظیه با نتیجه 2 بر صفر از سد شاهین بوشهر عبور کرد تا به عنوان دومین تیم جواز حضور در این مرحله را بدست آورد.

در این دیدار حمید جعفری(36) و شهرام گودرزی(4+90) گل های برتری برق شیراز را به ثمر رساندند. ضمن اینکه ستار زارع هافبک برق شیراز در دقیقه 45 از زمین اخراج شد، همچنین داور گل دقیقه 40 شهرام گودرزی را به علت آفساید نپذیرفت.

تیم فوتبال برق شیراز در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به دیدار برنده مسابقه پگاه گیلان با سپاهان اصفهان خواهد رفت که زمان هیچکدام از این دیدارها هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 652392

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