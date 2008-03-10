وزرای خارجه و دفاع روسیه با همتایان فرانسوی خود دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "میخائیل کامینین" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در گفتگویی با ریانووستی اعلام کرد که در نشست مقام های دو کشور در 11 مارس (21 اسفند ماه) مسائل امنیتی در اروپا و جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همکاری های روسیه و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به گفته کامینین یکی از موضوعات مهم در نشست یاد شده، خواهد بود.

کامینین اضافه کرد: "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه "آناتولی سردیوکف" وزیر دفاع روسیه طی دیدار با همتایان فرانسوی خود درباره پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا (CFE) و موضوع استقرار سامانه سپر ضد موشکی آمریکا در دو کشور جمهوری چک و لهستان ، دورنمای همکاری های روسیه و ناتو، و بحث درباره پیامدهای خطرناک اعلام یکجانبه استقلال کوزوو از صربستان و به رسمیت شناختن آن از سوی برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد از دیگر مسائل مورد بحث دو کشور خواهد بود.

مسائل دیگری همچون موضوع هسته ای ایران، مسئله هسته ای کره شمالی و همچنین حل مناقشات در خاور نزدیک از موضوعاتی خواهند بود که انتظار می رود در باره آن بحث و مذاکراتی صورت گیرد.