تدوین موافقت نامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی از محل سهمیه مازاد

به گزارش خبرنگار مهر، موافقت نامه همکاری آموزشی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی جهت تامین کادر هیئت علمی مورد نیاز به منظور استفاده از سهمیه مازاد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاههای علوم پزشکی میان دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل و دانشگاه علوم پزشکی محل تعهد خدمت تدوین شد.

موضوع این قرارداد پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی با توجه به آئین نامه ظرفیت مازاد پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی مورخ 31 مردادماه سال 86 مصوب شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

پذیرش از محل سهمیه مازاد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری همان سال تحصیلی صورت می گیرد و هزینه های تعیین شده در قالب شهریه سالانه به دانشگاه محل تحصیل پرداخت می شود.

برنامه آموزشی این دوره مطابق با مصوبات شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و طبق برنامه تنظیمی دانشگاه ارائه می شود.

دانشجویان مشمول این موافقت نامه دانشجوی رسمی دانشگاه بوده و مانند سایر دانشجویان حق استفاده از کلیه امکانات موجود آموزشی، رفاهی و درمانی به استثناء کمک هزینه یا وام مسکن و خوابگاه را دارند و دانشگاه موظف است فضا، امکانات آموزشی و کمک آموزشی و اداری مورد نیاز دوره را تامین کند.

در مقابل دانشگاه تعهد می کند که حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال تحصیلی گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو را که شامل تعداد واحدهای اخذ شده، واحدهای گذرانده شده و معدل دروس گذرانده شده خواهد بود را به دانشگاه محل خدمت ارائه کند.

دانشگاه محل تحصیل موظف است 80 درصد مبلغ شهریه سالانه دریافتی را در اختیار گروه آموزشی محل تحصیل دانشجو به منظور تقویت گروه آموزشی قرارداده و 20 درصد مبلغ شهریه را نیز صرف ایجاد دوره های جدید تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کند.