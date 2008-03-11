رویارویی دوباره شاهین طبع و هاشمی / امروز فینال مرحله مقدماتی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان صباباتری و پتروشیمی در حالی امروز مقابل هم صف آرایی می کنند که از دو دیدار گذشته خود صاحب دو پیروزی شده اند. صباباتری پس از پیروزی مقابل ارتودکس اردن، روز گذشته با نتیجه 109 بر 60 الاهلی یمن را شکست داد. از طرفی پتروشیمی هم پس از کسب برتری 101 بر 65 مقابل الاهلی یمن در روز دوم با نتیجه 84 بر 79 ارتودکس اردن را از پیش رو برداشت.

شاگردان مهران شاهین طبع با هدف دفاع از عنوان قهرمانی گذشته خود در مسابقات حاضر شده اند تا با اقتدار جواز شرکت در مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی باشگاه های آسیا را به دست آورند در حالی که پتروشیمی هم با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت خیل عظیم تماشاگرانش به دنبال سومین پیروزی متوالی خود در این رقابت هاست. خصوصا اینکه مصطفی هاشمی هدایت این تیم را برعهده دارد.

مصطفی هاشمی و مهرام در طول رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور چهار بار موفق به شکست شاهین طبع و صباباتری شدند که آخرین بار آن حکم قهرمانی مهرام در لیگ هشتاد و شش را صادر کرد.

هاشمی بدش نمی آید با بسکتبالیست های ماهشهری هم بر رقیب خود غلبه کند و سالی استثنایی را برای خود رقم بزند اما شاهین طبع در دو بازی گذشته نشان داد که تیمش را فقط برای پیروزی به ماهشهر آورده است. درهر حال این بازی که حکم فینال مرحله مقدماتی رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا را دارد ساعت 18 امروز برگزار می شود.

برنامه کامل بازی های روز سوم به این ترتیب است:

* ارتودکس لبنان- الاهلی یمن ( ساعت 14)

* الحلا عراق- زین اردن ( ساعت 16)

* پتروشیمی - صباباتری (ساعت 18)

* الریاضی لبنان - الاتحاد سوریه (ساعت 20)

همچنین در آخرین بازی روز دوم این مسابقات که ساعت 20 شب گذشته برگزار شد، تیم زین اردن در طول چهار کوارتر و دو بخش اضافی موفق به شکست 71 بر 70 الاتحاد سوریه شدند.

یازدهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا از یکشنبه گذشته با حضور 9 تیم در ماهشهر آغاز شده و تا 24 اسفندماه ادامه خواهد داشت. سه تیم برتر این مسابقات راهی مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی باشگاه های آسیا می شوند.