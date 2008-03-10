پیروزی مقتدرانه صباباتری مقابل نماینده یمن

به گزارش خبرنگار مهر از ماهشهر، تیم بسکتبال صباباتری در این دیدار که از ساعت 14 امروز آغاز شد با نتیجه 109 بر 60 الاهلی یمن را از پیش رو برداشت. شاگردان مهران شاهین طبع در 4 کوارتر متوالی با نتایج 32 بر 14 ، 22 بر 13 ، 35 بر 17 و 20 بر 16 حریف خود را شکست دادند.

دراین بازی به غیر ازحامد آفاق و سعید تابش نیا سایر بازیکنان صباباتری برای این تیم به میدان رفتند. السرای بازیکن شماره 5 الاهلی یمن بهترین بازیکن این میدان با 23 امتیاز شد.

تیم صباباتری حساس ترین دیدار مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی باشگاههای غرب آسیا را فردا مقابل پتروشیمی بندرامام برگزار می کند.



