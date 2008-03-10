29 بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تیم های ملی بسکتبال کشورمان از 29 بازیکن این رشته دعوت کرد تا از 17 فروردین نخستین اردوی آمادگی خود را برای حضوری مقتدرانه در المیپک پکن برگزار کند.

صمد نیکخواه بهرامی ، مهدی کامرانی ، حامد سهراب نژاد ، هومن رضایی ، مهراد آتشی، حامد آفاق ، حامد حدادی ، محمد ایرانی ، اصغر کاردوست ، ایمان زندی ، پویا تاجیک ، توماج کریمیان ، بابک پاکنژاد ، تابان قطبی و علی جمشیدی بازیکنان هستند که به همراه امیر امینی ، موسی نبی پور، فرید زرقی ، سعید داور پناه ، اوشین ساهاکیان ، آرن داوودی ، جابر روزبهانی ، علی باهران ، محمدرضا اکبری، مجبتی بردبار، علی دورقی، جواد داوری، یاشار محمد پور و عارفی باید در این اردو حاضر شوند.

رایکو ترومن هدایت اردونشینان تیم ملی بسکتبال را بر عهده خواهد داشت.