بیش از 75 درصد مردم شرکت در انتخابات را وظیفه ای شرعی و ملی می دانند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امر الله شمقدری، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام نظرسنجی عمومی در مورد شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس افزود: بر اساس ابلاغ وزارت کشور به تمام استانداری ها، برای اولین بار یک نظر سنجی عمومی انتخاباتی توسط دفتر امور اجتماعی استانداری در سطح شهر مشهد انجام شد که نتیجه آن گویای اشتیاق زیاد مردم برای شرکت در انتخابات است.

وی ادامه داد: به دنبال این نظر سنجی در روز 14 و 15 اسفندماه تیمی 20 نفره متشکل از 10 مرد و 10 زن از یک هزار و 198 نفر زن و مرد به تعداد مساوی در مناطق 13 گانه شهر مشهد مقدس به اخذ نظرات افراد واجد الشرایط شرکت در انتخابات پرداختند.

شمقدری با بیان این که 75 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت می کنند تصریح کرد: 76 درصد از نظر دهندگان شرکت در انتخابات را وظیفه ای شرعی و ملی دانسته اند و نیز 76 درصد احساس همبستگی را شاخص مهم شرکت گسترده مردم در انتخابات عنوان کرده اند.

وی عنوان کرد: 88 درصد افراد شرکت کننده در این نظر سنجی تحصیلات و تخصص داوطلبان را برای حضور در انتخابات مهم دانسته و در کنار آن 70 درصد اعلام کرده اند که شهرت و معروفیت داوطلبان هیچ نقشی در رای گرفتنشان ندارد.

مدیرکل اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه حدود 60 درصد اعلام کرده اند که اخبار انتخابات را به طور مستمر پیگیری می کنند، بیان داشت :81 درصد نظر دهندگان از صداوسیما، هفت درصد از روزنامه ها، دو درصد از طریق سایتهای اینترنتی و باقی افراد از دیگر راه ها از اخبار انتخابات مطلع می شوند.

وی با اعلام اینکه در این نظر سنجی اکثریت نظر دهندگان اعلام کرده اند بین 60 تا 80 درصد مردم در انتخابات حضور خواهند یافت، ابراز داشت: در ضمن 72 درصد نظر دهندگان معتقد بوده اند که تبلیغات رسانه های خارجی هیچ تاثیری در تضعیف حضور مردم در انتخابات ندارد.

شمقدری در مورد خصوصیات افراد شرکت کننده در این نظر سنجی توضیح داد: نظر دهندگان از نظر سنی 15 درصد 18 تا 20 سال، 35 درصد 21 تا 30 سال، 35 درصد 31 تا 40 سال و 15 درصد 40 سال به بالا هستند.

وی یادآور شد: از نظر وضعیت تاهل نیز 59 درصد نظر دهندگان متاهل و 35 درصد مجرد هستند و باقی افراد نیز از پاسخ به این سئوال امتناع کرده اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تحصیلات 44 درصد پاسخگویان دیپلم و فوق دیپلم، 19 درصد لیسانس و چهار درصد کارشناسی ارشد و دکترا بوده است و 43 درصد این افراد شاغل، 18 درصد دانشجو و 21 درصد خانه دار بوده اند.