حدود 370 هزار پیک نوروزی بین دانش آموزان مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رشیدی، عصر دوشنبه در جلسه کارگروه آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: 234 هزار و 793 جلد پیک نوروزی دوره ابتدایی با عناوین هدیه کودک، نو آموز و دانش آموز و 130 هزار و 544 جلد پیک دوره راهنمایی با عنوان هدیه نوجوان چاپ شده و آماده توزیع است.

وی با اشاره به اینکه در تهیه و تدوین مطالب این ویژه نامه نوروزی بیش از 150 معلم عضو گروه های آموزشی استان فعالیت کرده اند، بیان داشت: پیک نوروزی دانش آموزان مازندرانی از تکلیف صرف خارج شده و در آن اطلاعات عمومی، مسائل بومی و محلی، معرفی شخصیت ها، سرگرمی ها، مسابقات و معرفی سایت های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

رشیدی با بیان اینکه مراحل تهیه محتوا، صفحه آرایی و تنظیم پیک نوروزی به ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق واگذار شده است افزود: دو دوره پیش دبستانی ناحیه یک ساری، پایه اول ابتدایی ناحیه دو ساری، پایه دوم ابتدایی شهرستان نکاء، پایه سوم ابتدایی منطقه میاندرود، پایه چهارم ابتدایی شهرستان بابل، پایه پنجم ابتدایی شهرستان جویبار و در پایه اول راهنمایی ناحیه یک ساری، دوم راهنمایی شهرستان آمل و سوم راهنمایی شهرستان قائمشهر مشارکت داشتند.

معاون آموزش عمومی آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد: در پیک نوروزی امسال ارائه مسابقات و سرگرمی هایی در مورد رعایت مسائل ایمنی در عبور و مرور، صرفه جویی در مصرف انرژی، اهداء خون و هشدارهای پلیسی مورد توجه قرار گرفته است.