پیروزی پرگل پیام مشهد در اهواز / داماش برابر تراکتورسازی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر امروز با برگزاری دو دیدار از گروه الف پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پیام مشهد موفق شد در اهواز با نتیجه 5 بر یک از سد شاهین این شهر عبور کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد، سهیمی(33) و (88)، زادعلی(48)، عافیت طلب(56) و سلطانی (69) برای پیام مشهد گلزنی کردند و تک گل شاهین اهواز توسط مجاهد یفالی(83) به ثمر رسید.

همچنین در دیگر دیدار عصر امروز تیم دو تیم تراکتورسازی و داماش ایرانیان در ورزشگاه تختی تبریز برابر یکدیگر به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. هادی نوروزی(19) و یونس گرائیلی (73- پنالتی) برای تراکتورسازی تبریز و اصغر رامشگر(6) و متین بیگدلی (2+90) برای داماش ایرانیان گلزنی کردند.

برنامه سایر دیدارهای هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه 21/12/86

گروه الف:

* کاوه زنجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان

* شموشک نوشهر - نیروی زمینی، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر

* شهرداری بندرعباس - سرخپوشان دلوار افزار، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* استیل آذین - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی تهران

جدول رده بندی گروه الف:

ا- پیام مشهد 27 امتیاز(یک بازی بیشتر)

2- داماش ایرانیان 26 امتیاز(یک بازی بیشتر)

3- استیل آذین 25 امتیاز

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11- شموشک نوشهر 14 امتیاز- تفاضل گل 5-

12- شاهین اهواز 14 امتیاز- تفاضل گل 8-

گروه ب:

* تربیت یزد - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

* آلومینیوم سازی اراک - کوثر تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* فولاد خوزستان - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* اتکا تهران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی اتکا تهران

جدول رده بندی گروه ب:

ا- فولاد خوزستان 33 امتیاز

2- مس رفسنجان 28 امتیاز

3- نساجی مازندران 26 امتیاز

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11- ماشین سازی 11 امتیاز

12- آلومینیوم سازی 8 امتیاز

همچنین تاریخ مسابقه شاهین پارس جنوبی و شهرداری تبریز در چارچوب هفته شانزدهم لیگ دسته اول که در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد، متعاقبا اعلام می شود.