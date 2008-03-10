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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۵

بازدید مشاور علمی رئیس جمهور کرواسی از انستیتو پاستور ایران

بازدید مشاور علمی رئیس جمهور کرواسی از انستیتو پاستور ایران

عزت آگانوویچ مشاور علمی رئیس‌جمهور کرواسی به همراه هیئت علمی کرواسی از مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت آگانوویچ مشاور علمی رئیس‌جمهور کرواسی به همراه 4 نفر از همراهان خود عصر امروز از مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران واقع در کیلومتر 25 اتوبان تهران - کرج بازدید کرد.

در این دیدار هیئت علمی کرواسی از بخش تولید واکس و داروهای نوترکیب، بخش کنترل کیفی و بخش تضمین کیفیت و همچنین بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی بازدید کرده و از نزدیک با توان تحقیقاتی ایران در زمینه تولید واکسن آشنا شدند.

همچنین در این دیدار، هیئت علمی کرواسی را افرادی از ریاست جمهوری و وزارت بهداشت کشورمان همراهی کردند.

کد مطلب 652410

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