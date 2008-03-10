بازدید مشاور علمی رئیس جمهور کرواسی از انستیتو پاستور ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عزت آگانوویچ مشاور علمی رئیس‌جمهور کرواسی به همراه 4 نفر از همراهان خود عصر امروز از مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران واقع در کیلومتر 25 اتوبان تهران - کرج بازدید کرد.

در این دیدار هیئت علمی کرواسی از بخش تولید واکس و داروهای نوترکیب، بخش کنترل کیفی و بخش تضمین کیفیت و همچنین بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی بازدید کرده و از نزدیک با توان تحقیقاتی ایران در زمینه تولید واکسن آشنا شدند.

همچنین در این دیدار، هیئت علمی کرواسی را افرادی از ریاست جمهوری و وزارت بهداشت کشورمان همراهی کردند.