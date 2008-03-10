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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

شبکه سوم سیما طی هفته جاری اقدام به پخش زنده مسابقات فوتبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است :

سه شنبه - 21/12/86
*  استقلال تهران - ملوان بندر انزلی، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران )
* اینترمیلان ایتالیا - لیورپول انگلیس، ساعت 23:15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا )
چهارشنبه - 22/12/86
*  سپاهان ایران - الاتحاد سوریه، ساعت 15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا )
* بایرن مونیخ آلمان - اندرلشت بلژیک، ساعت 23:15 ( جام اتحادیه باشگاه های اروپا ) 
پنجشنبه - 23/12/86 
* وردربرمن آلمان - گلاسکو رنجرز اسکاتلند، ساعت  ساعت 23:15 ( جام اتحادیه باشگاه های اروپا )

کد مطلب 652411

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