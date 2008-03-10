برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این مسابقات به شرح زیر است :

سه شنبه - 21/12/86

* استقلال تهران - ملوان بندر انزلی، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران )

* اینترمیلان ایتالیا - لیورپول انگلیس، ساعت 23:15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا )

چهارشنبه - 22/12/86

* سپاهان ایران - الاتحاد سوریه، ساعت 15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا )

* بایرن مونیخ آلمان - اندرلشت بلژیک، ساعت 23:15 ( جام اتحادیه باشگاه های اروپا )

پنجشنبه - 23/12/86

* وردربرمن آلمان - گلاسکو رنجرز اسکاتلند، ساعت ساعت 23:15 ( جام اتحادیه باشگاه های اروپا )