به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد برنامه نمایش "در میان ابرها" ساعت 15 روز سه‌شنبه 21 اسفند شروع می‌شود و سپس رضا درستکار آن را با حضور کارگردان فیلم مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

حجازی این فیلم را بر اساس فیلمنامه محمدرضا گوهری به تهیه‌کنندگی سعید سعدی ساخته و الناز شاکردوست، یونس غزالی، رضا مختاری، مالک حدپور سراج و سیدمهرداد ضیایی در آن بازی کرده‌اند. مجید مجیدی به عنوان مشاور کارگردان و افشین هاشمی در سمت انتخاب بازیگر و بازیگردان با پروژه همکاری داشته‌اند.

علاقمندان برای تماشای "در میان ابرها" می‌توانند ساعت 15 فردا سه‌شنبه به حوزه هنری استان تهران در خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه دوازدهم، شماره 28 مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 17-88504616 تماس بگیرند.