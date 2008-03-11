تیم تکواندو صنعت مس کرمان نایب قهرمان مسابقات بین المللی آلمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، این رقابتها با حضور 1400 تکواندوکار از 50 کشور جهان در سالن اسپورت هال هامبورگ برگزار شد که عصر روز گذشته در روز پایانی این مسابقات بهزاد خداداد در وزن سوم پس از پیروزی بر حریفانی از بلژیک، مکزیک و ترکیه برابر حریف اسپانیایی‌ باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن اول نیز اسماعیل امیری پس از دو پیروزی برابر نمایندگان بلژیک و قزاقستان با باخت برابر حریف انگلیسی از ادامه‌ رقابت‌ها باز ماند.

امیر حسن‌زاده نیز در وزن دوم پس از آن که از سد حریف مجارستانی گذشت در دومین بازی خود برابر حریف آلمانی نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

هادی ساعی پس از پیروزی مقابل حریفانی از اسپانیا، لهستان، آلمان در فینال حریف اسپانیایی را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

درمسابقات وزن ششم نیز سلمان خواجه حسنی در دیدار پایانی حریف آمریکایی را مغلوب کرد و دومین مدال طلای ایران را به دست آورد.

علی کریمی صابر نیز در وزن چهارم در مسابقه فینال به مصاف تکواندوکای فرانسوی رفت که در راند طلایی نتیجه را واگذار و به مدال نقره دست یافت.

به این ترتیب تیم صنعت مس کرمان با دو نشان طلای هادی ساعی و سلمان خواجه حسنی و یک نقره علی کریمی صابر به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.