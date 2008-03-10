حمایت مردم اندونزی از برنامه هسته ای ایران / سفر یودیونو به تهران بر مبنای روابط نزدیک دوجانبه

الف- اخبار ایران

روزنامه جاکارتاپست نوشت که دهها تن از مردم اندونزی با در دست داشتن تصویر آیت الله خمینی (ره ) و جانشینش آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه جهت حمایت از برنامه هسته ای این کشور در برابر سفارت ایران در جاکارتا تجمع نمودند. این تجمع در پاسخ به قطعنامه جدید سازمان ملل علیه ایران که اندونزی به آن رای ممتنع داد، بر پا گردید.

روزنامه سواراکاریا گزارش داد که "دینو پاتی جلال" سخنگوی رئیس جمهوری اندونزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاثیری بر روابط اندونزی و ایران ندارد، گفت: ما طبق سیاست خارجی فعال و آزاد خویش روابط دوجانبه خود با ایران را ادامه خواهیم داد و در همین راستا نیز "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور برای توسعه روابط دوجانبه با ایران در تاریخ 10 الی 11 مارس به تهران سفر خواهد نمود.



وی با اشاره به اینکه ممکن است در دیدار "یودیونو" و محمود احمدی نژاد در مورد قطعنامه اخیر شورای امنیت نیز بحث و تبادل نظر شود گفت: این موضوع به یقین یکی از موارد مورد تبادل نظر مقامات دو کشور خواهد بود ولی من نمی توانم در ارتباط با صحبت های "یودیونو" با رئیس جمهور ایران توضیحی بدهم.



سخنگوی رئیس جمهور اندونزی با تاکید بر حمایت اندونزی از حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای گفت: ما همچنین در پی فعال نمودن هر چه بیشتر ایران در همکاری، شفاف سازی و مشارکت با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم، زیرا معتقدیم این موضوع بحث اصلی این مسئله می باشد. "دینو پاتی جلال" گفت: اندونزی همچنان برای یافتن راه حل صلح آمیز پرونده هسته ای ایران تلاش می نماید و اندونزی بدلیل همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، از قطعنامه 1803 حمایت ننمود و به آن رأی ممتنع داد.

لازم بذکر است رئیس جمهور اندونزی در سفر خود به ایران ضمن دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ناظر امضای توافقنامه های مختلف میان مقامات دو کشور خواهد بود. سپس رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس سران سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی تهران را به مقصد سنگال ترک خواهد نمود.



روزنامه کوران تمپو نوشت که منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران دیروز از آمادگی کشورش برای مذاکره با اروپا خبر داد و گفت: ما همواره از مذاکرات هدفمند حمایت می نماییم. لازم بذکر است این اظهار نظر وزیر امورخارجه ایران در حالی اعلام می شود که چندی پیش محمود احمدی نژاد اعلام داشته بود ایران با اروپا درقبال مسائل هسته ایش مذاکره نخواهد نمود و تنها آژانس بین المللی انرژی اتمی طرف مذاکره کننده با ایران خواهد بود.



روزنامه جورنال ملی در مطلبی با تیتر "از ایران یاد بگیریم"نوشت که "دینو پاتی جلال" سخنگوی رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران اعلام داشت برنامه سفر رئیس جمهور به ایران با قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور هیچگونه ارتباطی ندارد. وی تصریح کرد :این سفر از مدت ها پیش برنامه ریزی شده است و رئیس جمهور اندونزی در سفر خود با ایران بیش از مسائل سیاسی در ارتباط با گسترش همکاری های دو کشور در زمینه اقتصادی و آموزشی صحبت خواهد نمود.



پیش از اینکه بحث هسته ای ایران موضوع روز دنیا شود، روابط اندونزی و ایران بیش از هر چیز بر پایه همکاری های دوجانبه در زمینه اقتصادی و آموزشی استوار بود و روابط سیاسی میان 2 کشور معمولا در سازمان هایی مانند جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی برقرار بود.



"کریسنیونو لگوو" سخنگوی وزارت امورخارجه اندونزی در این رابطه می گوید: روابط دوجانبه میان اندونزی و ایران برپایه مسلمان بودن هر دو کشور و حضور در سازمان های مشترکی مانند جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی استوار می باشد لذا روابط میان دو کشور روابط بسیار سالمی می باشد و حتی این کشور (ایران) مشکلی حادی را با هیچکدام از کشورهای عضو ASEAN ندارد.



در طول تاریخ ایران برای اندونزی یکی از کشورها بزرگ وارد کننده نفت و همچنین یکی از کشورهای هدف در زمینه صادرات اندونزی به خاورمیانه بشمار می رود. در زمان های گذشته و در روزهای شکل گرفتن انقلاب اسلامی ایران نیز با وجود اینکه اندونزی به آمریکا نزدیک شده بود ولی روابط اقتصادی میان دو کشور همچنان پابرجا بود.



در سال 2006 و پس از سفر محمود احمدی نژاد به اندونزی روابط میان اندونزی و ایران گرم تر از گذشته شد. هنوز یکسال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران نگذشته بود که او بحث هسته ای ایران را جهانی ساخت و در همان سال نیز برای شرکت در اجلاس دی هشت به اندونزی سفر نمود. در آن سال احمدی نژاد در دیدار با "یودیونو" بیش از هر چیز در ارتباط با همکاری اقتصادی میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت و به موجب آن هفت توافقنامه همکاری در زمینه های اقتصادی، نقتی و غیره به امضای طرفین رسید.

جهانیان دیدند که احمدی نژاد پس از ورود به اندونزی با چه استقبال عظیم و گرمی روبرو گردید. او پس از سخنرانی در دانشگاه اندونزی توانست دل بسیاری از روشنفکران اندونزی را با خود همراه سازد گویی احمدی نژاد قصد داشت تا حمایت جنوب شرق آسیا را کسب نماید زیرا یک ماه پیش از این سفر نیز رئیس جمهور ایران به مالزی سفر نموده بود.



روابط گردم میان دو کشور را نیز می توان از خشم مردم اندونزی درقبال حمایت دولت از قطعنامه 1747 بخوبی دریافت. در آن روزها مردم از موضع دولت در شورای امنیت بسیار خشمگین بودند و این موضوع نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا دولت را به بدلیل حمایت از قطعنامه 1747 استیضاح نمایند هر چند که "لگوو" سخنگوی وزارت امورخارجه اندونزی معتقد است مواضع اندونزی درقبال پرونده هسته ای ایران همواره بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است زیرا اندونزی معتقد است آژانس شایسته ترین نهاد برای رسیدگی به پرونده هسته ای ایران بشمار می رود.



سخنگوی وزارت امورخارجه اندونزی در این رابطه می گوید: اندونزی معتقد است ایران همکاری مناسبی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است و این همکاری را می توان بعنوان نیت خوب ایران تفسیر نمود. وی تصریح کرد : همکاری ایران با آژانس به معنای توقف فعالیت های غنی سازی توسط این کشور نیست ولی همکاری ایران موجب سوق دادن دنیا به جهت برقراری صلح از راه مذاکره می شود.



"لگوو" معتقد است : با وجود اینکه مسئله هنوز به پایان نرسیده است ولی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نموده است برنامه های مخفی در فعالیت های هسته ای ایران وجود ندارد لذا اندونزی تصمیم به رأی ممتنع گرفت ."دینو پاتی جلال" سخنگوی رئیس جمهور بحث هسته ای را جزء موضوعات مورد بررسی دیدار رؤسای جمهور اندونزی و ایران ندانسته است ولی اعلام داشته است در صورتی که ایران در ارتباط با مسائل هسته ای سخنی به میان آورد اندونزی آماده است تا در این رابطه صحبت نماید.



در هر حال با وجود اینکه چندی پیش محمود احمدی نژاد اعلام داشته بود که کشورش حاضر به مذاکره در ارتباط با مسائل هسته ای با هیچ طرفی بجز آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی باشد لذا احتمال صحبت مقامات دو کشور در ارتباط با بحث هسته ای بسیار ناچیز می باشد و باید منتظر ماند و دید دیپلماسی طرفین دو کشور را به کدام سمت و سو سوق خواهد داد.



روزنامه رعیت مردکا نوشت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران معتقد است دشمنان از اتحاد میان دو کشور نفت خیز ایران و عراق در هراس می باشند زیرا این دو کشور از منابع طبیعی بسیار غنی برخوردار هستند. رئیس جمهور ایران ادامه داد : طرف هایی که نسبت به کشور عراق حسادت می نمایند تمامی تلاش خود را بکار خواهند بست تا این کشور را در منطقه و جهان منزوی سازند.

رئیس جمهور ایران همچنین در ارتباط با حضور نیروهای نظامی به رهبری آمریکا در عراق گفت: آنان یک کشور را اشغال نموده اند و دوست ندارند دولت عراق نقشی در مسائل بین المللی داشته باشد.



احمدی نژاد دو کشور ایران و عراق را دارای مشترکات فرهنگی بسیار نامید و افزود : تاریخ مشترکات بسیاری از ایران و عراق را به یاد دارد و اینک نیز مردم ایران و عراق برای زیارت از اماکن مقدس و مذهبی خواهان سفر به کشورهای یکدیگر می باشند و اگر مسائل امنیتی اجازه دهد میلیون ها تن می توانند سالانه از این اماکن دیدار نمایند.



لازم بذکر است در سفر چندی پیش محمود احمدی نژاد به عراق و دیدار با مقامات این کشور چندین توافقنامه میان دو کشور در زمینه های اقتصادی، انرژی، راه و ترابری، صنایع و غیره به امضای طرفین رسید.

روزنامه رعیت مردکا نوشت که منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران خواهان ممنوع اعلام شدن تمامی تسلیحات هسته ای در دنیا توسط کنوانسیون های بین المللی شد. متکی که در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در سوئیس شرکت نموده بود با اشاره به اینکه امروز وقت ممنوع اعلام شدن تسلیحات هسته ای و از میان بردن آنها رسیده است گفت : تسلیحات هسته ای نیز مانند تسلیحات شیمیایی غیر قانونی است لذا کنوانسیون های بین المللی نیز باید غیرقانونی بودن این تسلیحات را اعلام نماید.



به عقیده وی کنفرانس خلع سلاح 65 کشور یکی از جلساتی می باشد که می تواند به بررسی این مشکل بپردازد و کنوانسیون های بین المللی را تنظیم و تصویب نماید. وزیر امورخارجه ایران از 5 کشور دارای تسلیحات هسته ای بعنوان مسئولان مذاکره بر سر ممنوع اعلام شدن تسلیحات هسته ای نام برد و افزود : این کشورهای باید کنوانسیون های بین المللی در ارتباط با تسلیحات هسته ای را به اجرا درآورند.

ب- اخبار و تحولات داخلی



روزنامه سواراکاریا گزارش داد که "عثمان شفیع جلال" وزیر راه و ترابری اندونزی در مصاحبه با خبرنگاران از وسعت فرصت شغلی در زمینه خلبانی در اندونزی خبر داد و گفت : اندونزی در 10 سال آینده به بیش از 4.000 خلبان نیازمند است. وی ادامه داد : امروزه در دنیا نه تنها در اندونزی بلکه بسیاری از کشورها بدنبال خلبان های تحصیلکرده در مراکز آموزش خلبانی معتبر من جمله مدرسه عالیه خلبانی اندونزی (STPI) هستند. وی تصریح کرد : در حال حاضر ما درخواست های بسیاری از دیگر کشورهای جهان برای معرفی خلبانان اندونزیایی به این شرکت ها داریم ولی نیروی انسانی اندونزی در بخش خلبانی حتی جوابگوی نیاز داخلی نیست و دیگر نیرویی برای دیگر کشورها باقی نمی ماند.



وزیر راه و ترابری افزایش مسافران هواپیما را یکی از دلایل اصلی افزایش نیاز به خلبان ها نامید و افزود : در سال 2000 تنها 7.6 میلیون نفر با هواپیما سفر می نمودند ولی این میزان در سال 2007 به بیش از 39.5 میلیون نفر رسیده است و موجب آن شده است که اندونزی سالانه به بیش از 400 خلبان در بخش خطوط هواپیمایی مسافر بری نیاز داشته باشد.