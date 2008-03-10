عذرخواهی شرکت واحد اتوبوس رانی از بروز مشکل در امر جابه جایی شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرد: علیرغم پیگیریها ، مکاتبات و اعلام مشکلات در جلسات مکرر طی ماه های اخیر ، به خصوص چند روز گذشته به سازمان بهینه سازی پیرامون مشکلات ایستگاههای CNG ( ویژه اتوبوسرانی ) ، تاکنون نه تنها اقدام مثبتی در جهت رفع نواقص و معایب به صورت جدی صورت نپذیرفته بلکه روز به روز آمادگی ایستگاهها در شارژ گاز اتوبوسها وخیم تر شده است.

دراین اطلاعیه آمده است، از شب گذشته با خروج از سیکل گازرسانی 2 ایستگاه به صورت 100 درصد ارائه خدمات با حداکثر ظرفیت حدود 40 درصد ، در دو ایستگاه و حداکثر ظرفیت حدود 10 تا 20 درصد در دو ایستگاه باقیمانده ( مجموعا 6 ایستگاه موجود است)، ایجاد مشکل شده و امکان عدم سوخت گیری بیش از 2000 دستگاه اتوبوس فراهم گردیده و طبعا مشکلات عدیده ای را برای اتوبوسرانی ومردم عزیز شهر تهران بوجود آورده، لذا ضمن عذرخواهی از مردم شریف و لایق خدمت تهران امید است دستگاه های مرتبط نسبت به انجام وظایف و ماموریتهای خود به نحو احسن در جهت خدمت به مردم کوشا باشند.