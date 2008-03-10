یک مقام رژیم صهیونیستی البرادعی را جاسوس ایران دانست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، "زئیف بوئیم" گفت: البرادعی یک مامور و گماشته جمهوری اسلامی ایران است و باید کنار گذاشته شود.

وی گفت: زمانی که شما رفتار او (البرادعی) را مورد آزمایش قرار می دهید، این امر برای شما غیر ممکن می شود، اما به این نتیجه می رسید که او کسی است که به خوبی به منافع ایران خدمت کرده است.

وی مدعی شد که البرادعی به ایران اجازه داده است تا به توسعه برنامه های تسلیحاتی هسته ای خود اقدام کند و تصمیمات وی تلاش های جامعه جهانی برای خنثی کردن اقدامات ایران بی اثر کرده است.

این وزیر رژیم صهیونیستی گفت: البرادعی طی دوره ریاست خود بر آژانس، وظایف این نهاد بین المللی را دور انداخته و به ایران اجازه داده است تا مهمترین چیزی که همان "زمان" است را بدست بیاورد.

بنابر ادعای بوئیم تصمیمات البراعی در بیشتر اوقات هماهنگ با ایرانیها بوده و این مسئله را که جامعه جهانی بتواند ائتلافی محکم در برابر ایرانی ها ایجاد کرده تا به این وسیله برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، غیر ممکن ساخته است.

سخنان این مقام صهیونیست بدلیل خشم از گزارش اخیر محمد البرادعی درباره ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ابراز شده است.

گزارش آژانس رسما پایان سوالات باقیمانده پرونده هسته ای ایران را بر اساس طرح اقدام یا مدالیتی اعلام کرده بود.