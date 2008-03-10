41 هزار تماس مردمی با دفتر 197 فارس صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در تماس های سال جاری، انتقاد شش درصد، پیشنهاد شش درصد، تقدیر 76 درصد افزایش یافته و شکایت نیز نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در اوایل سال جاری آمار مراجعات مردمی به مرکز 197 و ملاقات با فرماندهی بسیار زیاد بود اما با اقدامات و اعتماد سازی های صورت گرفته توانستیم شمار ملاقات و مراجعات را در راستای تکریم ارباب رجوع بین رده های نیروی انتظامی توزیع کرده و در نهایت به نتایج خوبی نیز دست یافتیم.

رئیس پلیس فارس همچنین با اشاره به تعامل مناسب رسانه های استان طی سال جاری با نیروی انتظامی یادآور شد: در تامین امنیت یک جامعه، نیروی انتظامی به تنهایی ایفای نقش نمی کند بلکه دیگر بخشها نیز مانند رسانه ها سهیم هستند.

سردار مویدی خاطرنشان کرد: رسانه های استان فارس و شیراز طی این مدت با اطلاع رسانی سریع و به موقع به خوبی توانستد در برقراری امنیت جامعه موثر باشند.