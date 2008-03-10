7500 پرسنل نیروی انتظامی امنیت انتخابات در 24 اسفند را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده پلیس استان گیلان، عصر دوشنبه در کنفرانس خبری در رشت با اشاره به اینکه دو هزار و 325 صندوق اخذ رای در سطح استان پیش بینی شده است، اعلام کرد: 720 واحد گشت موتوری، خودرویی، انتظامی، پیاده و تخصصی انتخابات 24 اسفند را صیانت خواهند کرد.

وی، گیلان را استانی امن در زمینه برگزاری انتخابات در سطح کشور دانست و افزود: صیانت از آراء مردم یک مسئولیت بزرگ است که همه باید توجهی ویژه در این خصوص داشته باشند.

سردار امیری مقدم همچنین با اشاره به کاهش 31 و 32 درصدی میزان کشته شدگان و مجروحین جاده ای در این استان، اظهار داشت: گیلان به لحاظ کاهش تصادفات جاده ای درون و برون شهری رتبه دوم کشوری را دارد.

وی از کاهش 370 درصدی میزان مرگ و میرجاده ای در گیلان خبر داد وگفت: درصد تصادفات جرحی و خسارتی امسال به ترتیب 26 و 27 درصد بوده است.

فرمانده پلیس گیلان بیان داشت: بیشترین میزان تلفات جاده ای استان مربوط به موتور سواران و عابرین پیاده است که 67 درصد تلفات جاده ای را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: 100 هزار موتور سیکلت امسال در استان گیلان توقیف و به پارکینگ هدایت شده اند که از این تعداد 67 درصد فاقد گواهی نامه و 55 درصد فاقد کلاه ایمنی بوده اند.

وی درادامه از کشف 700 هزار ترقه آتش زا و خطرناک از مرز و داخل شهرهای استان در آستانه چهارشنبه آخر سال خبر داد و یادآور شد: اقدامات ویژه برای برپایی این مراسم سنتی در سطح استان پیش بینی شده است.