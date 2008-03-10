120 سازمان مردم نهاد در سازمان جوانان فارس ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه سازمان ملی جوانان فارس طی سال جاری افزود: در بحث ثبت سمن ها، این سازمان در سطح کشور رتبه اول را دارد و در بخش های فرهنگی نیز با توجه به ورود 270 طرح به دبیرخانه شورای طرح این سازمان در سطح کشور نیز جزء استانهای برتر محسوب می شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جوانان با نام "طعم جوانی" خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که چندی پیش برای اولین بار در شیراز برگزار شد، مورد استقبال خوب جوانان قرار گرفت و سعی داریم برای سال 87 نیز در سطح ملی برگزاری نمایشگاه مذکور پیگیری می شود.

سرپرست سازمان ملی جوانان استان فارس تصریح کرد: اعتبارات این سازمان طی سال جاری با افزایش حدود 52 میلیون تومان به 520 میلیون تومان رسیده که با توجه به حجم کارهای صورت گرفته طی مدت وضعیت خوبی را در بحث اجرای طرحهای استانی و ملی در سطح فارس شاهد هستیم.

اسماعیل پور با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به سازمان ملی جوانان فارس، 5/1 برابر کمتر از اعتبارات دیگر دستگاه های فرهنگی استان است بیان داشت: با این اعتبارات طی سال جاری 278 طرح سمن و کانونهای فرهنگی را مورد حمایت قرار گرفتند.