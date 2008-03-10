کار سخت اینتر برای صعود / لیورپول با آرامش در سن سیرو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیروز دیدارتیم های فوتبال اینترمیلان ایتالیا و لیورپول انگلستان که در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان برگزار می شود، هشتمین تیم مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.

برپایه این گزارش، در بازی رفت تیم فوتبال لیورپول موفق شد در ورزشگاه آنفیلد با گلهای دقایقی پایانی کویت و جرارد برابر اینتر به پیروزی دست یابد تا با حاشیه امنیت بسیار مطلوب به ایتالیا سفر کند.

شاگردان مانچینی اما برای صعود به مرحله بعد در غیاب مارکو ماتراتزی که در دیدار رفت از زمین مسابقه اخراج شد، کار بسیار سختی را پیش رو دارند و باید قهرمان سال 5-2004 اروپا را با اختلاف بیش از 3 گل از پیش رو بردارند، تیمی که در چندسال گذشته خود را به یکی از مدعیان اصلی فتح این جام معتبر مطرح کرده و امسال هم برای کسب ششمین عنوان قهرمانی خود دراین رقابتها از آمادگی و انگیزه لازم برخوردار است.

صدرنشین رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا، در مجموع کاری بسیار سخت برابر تیم چهارم جدول رده بندی لیگ برتر انگلستان پیش رو دارد، دیداری که پیروزی و موفقیت در آن برای این تیم شهر میلان به معجزه و یا اتفاقی مانند آن شباهت دارد.

در آخرین دیدار دو تیم در لیگ های داخلی کشور خود، اینتر میلان روزشنبه با دو گل از سد رجینا گذشت و لیورپول هم در همان روز با نتیجه 3 بر صفر برابر نیوکاسل به برتری دست یافت.

در صورت پیروزی لیورپول در این دیدار جمع تیم های انگلیسی در مرحله یک هشتم نهایی به 4 تیم می رسد و اگر اینتر موفق به حذف لیورپول شود، سهم تیم های ایتالیایی حاضر دراین مرحله به 2 تیم افزایش می یابد.

پیش از این تیم های فوتبال منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی، آ اس رم، شالکه، فنرباغچه و بارسلونا جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا را به دست آورده اند.