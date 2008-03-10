دربی با پایان تعطیلات نوروز تقارن داشت/ مخالفتی با 15فروردین مطرح نیست

علی جهانبخشی با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : با توجه به اینکه تاریخ قبلی برگزاری دیدار استقلال و پرسپولیس (16 فروردین) مصاف با پایان تعطیلات نوروزی بود و به احتمال فراوان مبادی ورودی و خروجی شهرتهران شاهد ازدحام مسافرین نوروزی خواهد بود، به منظور جلوگیری از هرگونه تداخل در تردد تماشاگران و مسافرینی که قصد بازگشت به تهران را دارند، درنشست اعضای کمیسیون ورزشی با مسئولان فدراسیون فوتبال مقرر شد، این مسابقه را 24 ساعت زودتر برگزار کنیم تا با مشکلی برای جابجایی مسافرین و تماشاگران مواجه نشویم.

دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس پیش از این قرار بود روز 16 فروردین برگزار شود که از سوی کمیسیون ورزشی استانداری تهران به 15 فروردین موکول شد.

مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری تهران اضافه کرد : تاریخ جدید برگزاری دربی از جهات مختلف مورد کارشناسی اعضای کمیسیون ورزشی استانداری تهران قرار گرفت و اعضا با حداقل تغییر بر روی تاریخ 15 فروردین به توافق رسیدند.

وی در خصوص مخالفت باشگاه استقلال برای برگزاری دیدار با پرسپولیس در تاریخ مذکور اظهار داشت : فدراسیون فوتبال رسما روز 15 فروردین را تایید کرده و تعیین تاریخ جدید با نظر نمایندگان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام شده و از همین رو هیچگونه تغییری در برگزاری این دیدار در تاریخ مذکور ایجاد نخواهد شد.

جهانبخشی درپایان تاکید کرد : کمیسیون ورزشی استانداری استان تهران تمامی تلاش خود را در جهت برگزاری هرچه بهتر دربی شصت و چهارم تیم های استقلال و پرسپولیس انجام خواهد داد تا تماشاگران علاقمند دوتیم درکمال امنیت و آرامش شاهد تماشای یک مسابقه جذاب و پرهیجان بین دو تیم پرطرفدار فوتبال کشور باشند.

دربی سنتی تیم های استقلال و پرسپولیس روز 15 فروردین ماه سال آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.