رئیس جمهور قانون بودجه سال 87 کل کشور را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: قانون بودجه سال 1387 کل کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه اول اسفند پس از اعمال ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در همان روز نیز به تایید شورای نگهبان رسیده و رییس مجلس در هفتم اسفند آن را برای رییس جمهور ارسال کرد.

دولت امسال در راستای ایجاد تحولات ساختاری با اصلاحات اساسی در روش بودجه نویسی نسبت به افزایش شفافیت و کارایی بودجه و کاهش احکام و بندهای غیر بودجه ای در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس اقدام کرد که باعث شد مجلس روانتر و سریعتر به لایحه بودجه رسیدگی کرده و در زمان کمتری آنرا به تصویب برساند.

این درحالی است که با تغییرات ایجاد شده در مجلس بر روی لایحه بودجه سال 87 کل کشور که 17دی ‌ماه سال جاری توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده بود، حجم کل بودجه 93/3 درصد، بودجه عمومی دولت 5/18 درصد و منابع عمومی بودجه عمومی دولت 8/19 درصد افزایش یافت.

در لایحه پیشنهادی دولت، حجم بودجه عمومی 792 هزار و 873 میلیارد و 811 میلیون ریال شامل 720 هزار و 341 میلیارد و 380 میلیون ریال منابع عمومی و 72 هزار و 532 میلیارد و 431 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بود. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز در لایحه بودجه 2 میلیون و 68 هزار و 803 میلیارد و 220 میلیون ریال تعیین شده بود.

بدین ترتیب، حجم کل بودجه سال 87 کشور در لایحه دولت، 2 میلیون و 792 هزار و 261 میلیارد و 993 میلیون ریال بود که با تغییرات ایجاد شده در مجلس، رقم حجم کل بودجه به 2 میلیون و 902 هزار و 104 میلیارد و 528 میلیون ریال افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر، سقف لایحه بودجه سال 1387 کل کشور در مجلس شورای اسلامی حدود 93/3 درصد افزایش یافت. بر این اساس، حجم بودجه کل کشور حدود 109 هزار و 842 میلیارد ریال (10 هزار و 984 میلیارد تومان) توسط مجلس افزایش یافته است.

بعلاوه با تغییرات ایجاد شده در مجلس برلایحه بودجه 87، بودجه عمومی دولت به 939 هزار و 457 میلیارد و 762 میلیون ریال افزایش پیدا کرد که حدود 5/18 درصد بیشتر از بودجه عمومی پیشنهادی دولت در لایحه است. به عبارت دیگر، مجلس سقف بودجه عمومی دولت را 146 هزار و 583 میلیارد ریال (14 هزار و 68 میلیارد تومان) نسبت به لایحه پیشنهادی افزایش داده است.

در قانون مصوب مجلس، منابع عمومی بودجه عمومی دولت به 863 هزار و 920 میلیارد و 280 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 75 هزار و 537 میلیارد و 482 میلیون ریال تعیین شد که به ترتیب 8/19 درصد و 9/6 درصد بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت بوده است.

همچنین با تصویب مجلس، بودجه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع بالغ بر 2 میلیون و 424 میلیارد و 966 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 2 میلیون و 424 میلیارد و 966 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 2 میلیون و 40 هزار و 424 میلیارد و 960 میلیون ریال تعیین شد.