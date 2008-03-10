شاخص کل بورس امروز به 10 هزار و 50 واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی بازار سرمایه، در معاملات امروز شاخص بورس (سود نقدی و قیمت) با 74/98 واحد افزایش به 36 هزار و 45 رسید و ‏شاخص قیمت در پایان معاملات روی عدد 10هزار و 50 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 53/27 واحد افزایش داشت‎.

شاخص تابلوی اصلی با 28/48 واحد افزایش، به 8 هزار و 926 رسید و در مقابل شاخص تابلوی فرعی با سه واحد کاهش تا در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 97 متوقف شود و شاخص ‏صنعت نیز با 7/12 واحد افزایش عدد 7 هزار و 935 را تجربه کرد‏‎.

امروز سنگ آهن گل ‌گهر با دو میلیون و 70 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد و همچنین بانک پارسیان با 15 میلیون 625 هزار سهم، مالی و اعتباری سینا با 4 میلیون و 177 هزار سهم، دارویی لقمان با یک میلیون و 150 هزار سهم، معدنی و صنعتی چادرملو با 342 هزار سهم، لیزینگ ایران با یک میلیون 344 هزار سهم، سرمایه‌گذاری شاهد با 830 هزار سهم، نوسازی و ساختمان تهران با یک میلیون و 89 هزار سهم، گلوکوزان با 328 هزار سهم و سخت آژند با یک میلیون و 238 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را داشتند.

در مقابل ایران خودرو با 9 میلیون و 502 هزار سهم، سرمایه‌گذاری بوعلی با 9 میلیون و 328 هزار سهم، پتروشیمی اصفهان با یک میلیون و 45 هزار سهم، سرمایه‌گذاری غدیر با 2 میلیون و 833 هزار سهم، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با 5 میلیون و 717 هزار سهم، سیمان شمال با 455 هزار سهم، باما با 127 هزار سهم، سیمان سپاهان با 796 هزار سهم، سیمان فارس و خوزستان با یک میلیون و 65 هزار سهم و خدمات انفورماتیک با 165 هزار سهم بیشترین متقاضیان فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز بانک کارآفرین با 06/11 واحد، معدنی وصنعتی چادرملو با 03/9 واحد، سنگ آهن گل‌گهر با 79/8 واحد، مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 72/6 واحد، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با 30/3 واحد و بانک پارسیان با 18/1 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با 45/3 واحد، ملی صنایع مس ایران با 87/2 واحد، پتروشیمی فن آوران با 74/1 واحد، پتروشیمی اراک با 52/1 واحد و سیمان سپاهان با 47/1 واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص به جای گذاشتند.

در معاملات امروز بازار بانک کارآفرین، حق‌ تقدم لعاب، حق‌تقدم بانک پارسیان، سنگ آهن گل‌گهر، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر، روغن نباتی ناب، پارس پامچال، لعاب ایران، ذغال سنگ نگین طبس و سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل حق‌ تقدم توسعه معادن روی ایران، حق‌تقدم ایران خودرو، حق‌تقدم بانک اقتصادنوین، توسعه معادن روی ایران، آذریت، سیمان سپاهان، شرکت ساختمان اصفهان، تامین ماسه ریخته‌گری، سرمایه‌گذاری ملت و معدنی دماوند بیشترین کاهش قیمت را داشتند.