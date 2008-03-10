150 تیم عملیاتی در ایام نوروز در جاده های فارس مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ داریوش بهادری، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: از کل این تیم ها 130گروه را نیروهای پلیس راه تشکیل می دهند و بقیه مربوط به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان فارس است.

وی با بیان اینکه نیرو های هر دو دستگاه به صورت مشترک در سطح جاده ها در قالب گشت های محسوس و غیر محسوس تخلفات را کنترل خواهند کرد افزود: علاوه بر این طرح، پلیس راه استان فارس در نظر دارد برخی از نیروهای خود را به صورت نامحسوس در اتوبوس های مسافربری برون شهری به جاده ها اعزام کرده تا بدین ترتیب تخلفات راننده و نوع سرویس دهی ترمینال و شرکت مسافربری مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.

رئیس پلیس راه استان فارس با تاکید بر اینکه برای ایام نوروز دو سوم نیروها به حالت آماده باش درآمده اند، عنوان کرد: با توجه به آمار سالهای گذشته در خصوص شمار سوانح رانندگی در نقاط مختلف استان و نوع تصادفات امسال، تمرکز خود را به تمام نقاط از جمله راه های فرعی نیز معطوف خواهیم کرد.

سرهنگ بهادری بیان داشت: برپایی چادرهای پلیس برای راهنمایی مسافران در سطح جاده ها، استفاده از دوربین های کنترل سرعت ثابت و سیار و برپایی تابلوهای هشداری پلیس در سطح جاده ها از جمله اقدامات پیش بینی شده پلیس راه فارس برای ایام نوروز است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه راه های استان فارس به صورت باند های مجزای رفت و برگشت، رانندگان باید مراقب سرعت خودروی خود باشند.

بهادری یادآور شد: شهروندان برای اطلاع از وضعیت جاده های استان فارس می توانند در ایام نوروز با شماره های 2186106 و 2186204 تماس حاصل نمایند.