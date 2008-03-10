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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۵

همایش تاول های خاک در سنندج برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: همایش ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی تحت عنوان "تاول های خاک" با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان و نمایندگان حکومت عراق در مجتمع فرهنگی، هنری سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، عصر امروز در مراسم آغازین این همایش اظهار داشت: این همایش علمی و فرهنگی با موضوع مبارزه با سلاح های شیمیایی و سالروز بمباران حلبچه برگزار می شود.

داوود مهاجر ادامه داد: بررسی ابعاد استفاده از سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعث عراق از دیدگاه پزشکی، نظامی و حقوق بین الملل از جمله اهداف این همایش یک روزه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که برگزاری این همایش نقطه عطفی در شناسایی و کشف واقعیتها و مسائل پشت پرده حمله شیمیایی به حلبچه عراق و شهر سردشت باشد.

این همایش با مشارکت استانداری کردستان، جمعیت هلال احمر، دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد کردستان، لشگر 28 پیاده کردستان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.

کد مطلب 652447

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