همایش تاول های خاک در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، عصر امروز در مراسم آغازین این همایش اظهار داشت: این همایش علمی و فرهنگی با موضوع مبارزه با سلاح های شیمیایی و سالروز بمباران حلبچه برگزار می شود.

داوود مهاجر ادامه داد: بررسی ابعاد استفاده از سلاح های شیمیایی توسط رژیم بعث عراق از دیدگاه پزشکی، نظامی و حقوق بین الملل از جمله اهداف این همایش یک روزه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که برگزاری این همایش نقطه عطفی در شناسایی و کشف واقعیتها و مسائل پشت پرده حمله شیمیایی به حلبچه عراق و شهر سردشت باشد.

این همایش با مشارکت استانداری کردستان، جمعیت هلال احمر، دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد کردستان، لشگر 28 پیاده کردستان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.